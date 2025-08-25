ريبييرو بعد التعادل مع المحلة: تركيزنا في الفترة المقبلة

اكد خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه كان يتوقع صعوبة مباراة غزل المحلة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: حاولنا السيطرة والاستحواذ أمام فريق يجيد التنظيم الدفاعي وخلقنا فرصًا عديدة، وكان هناك تسديدة محمود حسن تريزيجيه التي ارتدت من العارضة، وتكرر الأمر في الشوط الثاني بتسديدة أشرف داري.

وأضاف: لسنا سعداء بالنتيجة وكنا نرغب في تحقيق الفوز ولكنه لم يحدث، خاصة مع التكتل الدفاعي للمنافس.. لاحت لنا أكثر من ٧ فرص صريحة والأهلي فريق يلعب بشكل هجومي ولديه شراسة ورغبة في الفوز دائمًا.

وأكمل: لا يمكن تقييم اللاعبين بشكل فردي والأسبوع الماضي كان صعبًا للغاية على محمد الشناوي كابتن الفريق بسبب وفاة والده، ولكنه قائد صاحب شخصية قوية وقد ظهر متماسكًا ويحظى بثقة كبيرة وقد سبق وأن قدم الكثير من المستويات المميزة.

وشدد ريبييرو: تركيزنا كبير للغاية في الفترة المقبلة، ويتم العمل بشكل مستمر على تحسين الأداء والنتائج بشكل عام.