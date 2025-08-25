ناشئات الأهلي تفوز على جزيرة الورد في بطولة دوري التنس

فاز فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئات تحت 16 سنة على جزيرة الورد بنتيجة 8-1 في المنافسات التي جمعت بين الفريقين اليوم في دور المجموعات ببطولة الدوري العام.

أقيمت المنافسات على مجمع ملاعب النادي بمقر الجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا مميزًا للغاية على المستويين الفردي والزوجي.

ويضم الفريق كلًّا من:فريدة الطويل، حبيبة عصام، دارين القرموطي، كارما باهر، ياسمين علاء، فريدة حجازي، لوجينا حسن، فاطيمة رامي، نبيلة معتز، مريم أيمن، جنا أحمد، نورا عبد الدايم، مريم ماهر. ويلتقي الفريق مع سبورتنج غدًا الثلاثاء في الرابعة مساء في ثاني منافسات دور المجموعات، على مجمع ملاعب النادي بمقر الجزيرة.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.

