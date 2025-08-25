مستحق.. تعليق مثير لخالد الغندور على طرد الشيبي في لقاء مودرن سبورت

علق الإعلامي الرياضي خالد الغندور، على طرد لاعب بيراميدز محمد الشيبي من لقاء مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "طرد مستحق للإنذار الثاني لمحمد الشيبي وغيابه عن مباراة الاهلي القادمة والطرد الثالث لبيراميدز في ٤ مباريات وده طبعا غير طرد المدرب في مباراة سابقة".

أحرز على فوزي لاعب مودرن سبورت الهدف الثاني في شباك بيراميدز في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

ونجح علي فوزي في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58 بعد تصويبة رائعة من علامة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي ليسدد كرة على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

تقدم مودرن سبورت على بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

أحرز غنام محمد هدف تقدم مودرن سبورت في الدقيقة 10 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مودرن سبورت عن طريق علي فوزي على رأس غنام محمد الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك.