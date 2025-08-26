عماد متعب: الأهلي يملك عناصر قوية رغم التعثر.. وريبيرو ما زال يبحث عن التشكيل المثالي

في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم، قدّم عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، تحليلاً شاملاً لوضع القلعة الحمراء في الدوري المصري هذا الموسم، متناولاً أداء المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، ومستقبل إمام عاشور بعد عودته من الإصابة، إلى جانب تقييمه لخط هجوم الفريق والتغييرات الكثيرة في التشكيل.

نتائج الأهلي ومستوى الفريق

قال متعب إن الأهلي لم يقدّم البداية التي ينتظرها جمهوره بعد مرور 3 جولات، حيث فقد 4 نقاط بالتعادل أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، مشدداً على أن البداية ليست مثالية لكنها "لا تدعو للقلق" لأن الفريق يملك القدرة على العودة سريعاً بفضل جودة لاعبيه وإدارته.

وأضاف: "الأهلي كان قادراً على الفوز أمام غزل المحلة لولا سوء التوفيق، تسديدة تريزيجيه وكرات أشرف داري كانت كفيلة بتغيير النتيجة".

تقييم المدرب الإسباني ريبيرو

انتقد متعب تذبذب اختيارات المدرب في التشكيل الأساسي، قائلاً: "ريبيرو ما زال لا يعرف لاعبيه بالشكل الكافي، حتى الآن لم يحسم هوية المهاجم الأول، ولا حتى التوليفة الثابتة للفريق".

وأشار إلى أن التغيير المستمر في المراكز، مثل إشراك مصطفى شوبير ثم محمد الشناوي، أو تبديل مراكز كريم فؤاد وزملائه، يعكس أن المدرب ما زال في مرحلة تجريبية.

موقف إمام عاشور بعد العودة من الإصابة

أشاد متعب باللاعب قائلاً: "إمام عاشور واحد من أهم لاعبي مصر، وسيعود أساسياً دون شك، لكن الأهم أن تكون عودته تدريجية وبجاهزية كاملة".

وأضاف أن عودة إمام قد تفرض على المدرب الاستغناء عن أحد عناصر الوسط الثلاثي (ديانج – بن رمضان – عاشور)، وهو ما سيشكل تحدياً فنياً لريبيرو.

خط الهجوم والتغييرات المتكررة

أكد متعب أن التغييرات الكثيرة في التشكيل الهجومي أثرت على الانسجام، قائلاً: "في مباراة بدأ أحمد رضا، ثم ظهر ديانج، وبعدها لعب شريف أساسياً، ثم رأينا زيزو وتريزيجيه وبن شرقي.. هذه التغييرات تجعل الفريق غير مستقر".

ورغم ذلك أشاد بتنوع الحلول الهجومية: "الأهلي يملك أسماء قوية جداً مثل بن رمضان، زيزو، طاهر، تريزيجيه، وبن شرقي، جميعهم قادرون على صناعة الفارق".

محمد شريف والجدل حول المهاجم الجديد

عن محمد شريف قال: "هو هداف بالفطرة وسيعود تدريجياً للتألق مع الأهلي، لكن الجمهور يجب أن يصبر عليه".

أما عن فكرة التعاقد مع مهاجم جديد فأجاب: "الأهلي يملك ميزة أن لاعبيه جميعاً يسجلون، ليس المهاجم وحده، ومع وجود شريف وجراديشار لا أرى أن الفريق في حاجة ماسة لمهاجم إضافي".