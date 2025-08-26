قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيد عبد الحفيظ يكشف موقفه من الترشح لانتخابات الأهلي: القرار مرتبط بكبار النادي
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
برلماني: التوجيهات الرئاسية في ملف المياه خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي

هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والرى بالحوار الوطني، أهمية التوجيهات الرئاسية خلال الاجتماع الرئاسي الأخير لمناقشة ملف المياه والزراعة والموقف المائي والاحتياجات المائية للمشروعات الزراعية، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية بضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة المائية والري، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والإدارة الذكية للمياه، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر.


وقال الحصرى، في تصريحات له اليوم، الثلاثاء، إن المشروعات القومية في مجال استصلاح الأراضي مثل مشروع "الدلتا الجديدة" ومشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، مثل محطة الدلتا الجديدة ومحطة بحر البقر، تؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وتوفير مصادر غير تقليدية للري، وهو ما سينعكس إيجابًا على زيادة الرقعة الزراعية وتحسين جودة المحاصيل وزيادة حجم الإنتاج الزراعى.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "نتابع باهتمام بالغ الجهود المبذولة لتفعيل الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين نوعية المياه، وهو ما يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي". 

وتابع: “كما أن التحول الرقمي في إدارة منظومة المياه واستخدام الأقمار الصناعية لمراقبة المجاري المائية سيساعد بشكل فعال في حماية هذا المورد الحيوي من التعديات والإسراف”.

ودعا الحصرى إلى سرعة تفعيل كل التوجيهات الرئاسية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الاستخدامات المنزلية، لضمان مستقبل آمن ومستدام للأجيال القادمة.

