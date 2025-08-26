أخبار الوادي الجديد.. تأهل 10 مدارس لتصفيات جائزة التميز في المساواة بين الجنسين.. ووكيل الزراعة يتفقد مزارع النخيل بالفرافرة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار أمس، الاثنين، كان من أهمها:

تأهل 10 مدارس بالوادي الجديد لتصفيات جائزة التميز في المساواة بين الجنسين

أعلن الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أمس الاثنين، نتائج مسابقة جائزة التميز للمؤسسات التعليمية في المساواة بين الجنسين، والتي جرى تنظيمها على مستوى قطاع التعليم بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد ووحدة تكافؤ الفرص بالمديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المسابقة هدفت إلى دعم المؤسسات التعليمية المتميزة في تطبيق ممارسات تعزز مبادئ المساواة بين الطلاب والطالبات، وترسخ قيم العدالة وتكافؤ الفرص داخل المدارس.

وأسفرت النتائج عن تأهل 10 مدارس لتمثيل المحافظة والمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد "دياب" أن المدارس المتأهلة أظهرت التزامًا واضحًا بمعايير التميز التي شملت نشر ثقافة المساواة، وتمكين الفتيات في الأنشطة التعليمية والرياضية، بجانب تعزيز مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية، وهو ما يعكس دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.

وقال إن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة، مشيدًا بالدور الفعال للمجلس القومي للمرأة وشركاء التنمية في دعم هذه الجهود.

واختتم وكيل الوزارة بتوجيه التهنئة للمدارس الفائزة، متمنيًا لها التوفيق في التصفيات النهائية، مؤكدًا أن تعليم الوادي الجديد سيواصل العمل على ترسيخ قيم المساواة والعدالة داخل المؤسسات التعليمية.

إجراء القرعة العلنية على 65 رحلة عمرة مجانية للعاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والأزهري

أُجريت أمس القرعة العلنية لاختيار 65 معلمًا ومعلمة من العاملين بقطاعي التربية والتعليم العام والتعليم الأزهري بمختلف المراكز والإدارات، للفوز برحلات عمرة مقدمة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال وشركاء التنمية بالمحافظة، وذلك برئاسة المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وفضيلة الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية.

وكيل "زراعة الوادي الجديد" يتفقد مزارع النخيل بالفرافرة لمتابعة الاستعدادات لموسم الحصاد

أجرى الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الاثنين، جولة ميدانية موسعة لتفقد مزارع النخيل بمركز الفرافرة، يرافقه المهندس عماد بحر، مدير إدارة المكافحة والإرشاد، والمهندس محمد علي، مدير الإدارة الزراعية بالفرافرة، وذلك لمتابعة أعمال ما قبل الحصاد والتأكد من تطبيق التوصيات الفنية الخاصة بالنخيل.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة عددًا من المزارع النموذجية ومزارع المستثمرين، حيث تم الاطمئنان على جهود الكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، العدو الأخطر على أشجار النخيل وجودة الثمار.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتحذيرات الصادرة بعدم استخدام المبيدات في تلك المرحلة الحساسة قبل جمع المحصول، حفاظًا على جودة التمور وصحة المستهلك.

وأكد "المرسي" أن وزارة الزراعة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع النخيل بمحافظة الوادي الجديد، باعتباره محصولًا استراتيجيًا تسعى الدولة لزيادة إنتاجيته وتطوير سلاسل القيمة الخاصة به، مشيرًا إلى أن مركز الفرافرة يعد من المناطق الواعدة التي تشهد توسعًا في زراعة النخيل بأنواعه المختلفة.

وقال إنه وجّه في وقت سابق بضرورة الاهتمام بنظافة النخيل وإزالة المخلفات بشكل دوري للحد من انتشار الآفات، موضحًا أن الفترة الأخيرة شهدت استجابة كبيرة من جانب المزارعين وتطبيقًا فعليًا للإرشادات الزراعية، ما انعكس إيجابًا على حالة المزارع.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه سيتم تكثيف عقد الندوات الإرشادية للمزارعين والمستثمرين خلال الفترة المقبلة لزيادة الوعي بأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب توفير أجهزة الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء لتكون في متناول المزارعين والمستثمرين بالمركز.

وشدد على أن المديرية مستمرة في دعم المزارعين بكل ما يلزم من خدمات فنية وإرشادية، مؤكدًا أن نجاح موسم التمور هذا العام يمثل خطوة مهمة في تعزيز مكانة الوادي الجديد كأكبر محافظة منتجة للتمور عالية الجودة على مستوى الجمهورية.

جامعة الوادي الجديد تستقبل لجنة تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي

في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز وتعزيز الأداء المؤسسي وفقًا لرؤية مصر 2030، استقبلت كليتا الآداب والزراعة بجامعة الوادي الجديد، صباح أمس الاثنين، وفدًا من فريق تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، مدير إدارة الجائزة الوطنية، وذلك ضمن الجولة الميدانية لتقييم المؤسسات المتقدمة في الدورة الجديدة للجائزة.

جاءت الزيارة برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور محمد عبد السلام عباس، عميد كلية الآداب، والدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة، وأعضاء فرق التميز المؤسسي.

وخلال الفعاليات، استعرض العمداء أبرز المبادرات والمشروعات التطويرية التي شملت التحول الرقمي في الخدمات الإدارية، وتحديث البنية التحتية، وتعزيز المشاركة الطلابية، إلى جانب جهود الجودة والحوكمة ودعم الابتكار المؤسسي.

كما تفقد فريق التقييم الإدارات المختلفة ومكتبات الكليات وتجهيزات السلامة والصحة المهنية، واطّلع على الأدلة الخاصة بملف الترشح ومعايير التميز.

شارك في الجولة عدد من سفراء التميز الذين قدموا عروضًا تفصيلية حول الخطة الاستراتيجية وجهود التحسين والتطوير.

وفي ختام الزيارة، أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المبذولة، مثمنين روح الفريق والتعاون المؤسسي داخل الجامعة، مؤكدين أنها تسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التميز والابتكار.