منها جيب و مازدا.. سيارات مستعملة سعرها 350 ألف جنيه

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني، وهوندا سيفيك، ومازدا فامليا، وجيب شيروكي، ورينو ميجان .

نيسان صني موديل 2014

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 179 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2014

تباع سيارة نيسان صني موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

هوندا سيفيك موديل 2003

تنقل قوة سيارة هوندا سيفيك موديل 2003 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 2000 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 2003

سعر سيارة هوندا سيفيك موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا فاميلي موديل 1997

تمكنت سيارة مازدا فاميلي موديل 1997 من قطع مسافة 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مازدا فاميلي موديل 1997

يبلغ سعر سيارة مازدا فاميلي موديل 1997 في سوق السيارات المصري للمستعمل 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

جيب جراند شيروكى موديل 1997

تباع سيارة جيب جراند شيروكى موديل 1997 باللون الأزرق، وبها محرك سعة 5200 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 590 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

جيب جراند شيروكى موديل 1997

سيارة جيب جراند شيروكى موديل 1997 تباع في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو ميجان موديل 2006

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2006 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 201 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2006

يبلغ سعر سيارة رينو ميجان موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

برج الجوزاء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: تحقيق إنجازات عملية
برج الجدي حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 : موعد مع طاقة فلكية

برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: يوم للتوازن بين العمل والعائلة

زي المحلات .. طريقة عمل مُعجنات الجبنة بحبة البركة

