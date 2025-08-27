قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر ضبطية في تاريخ أمريكا| إحباط تهريب مخدرات بـ473 مليون دولار تكفي لإبادة سكان فلوريدا
ناقد رياضي: «ريبيرو» مُصر على فكرة واحدة .. والأهلي يدفع الثمن
بسبب وجبة فراخ فاسدة| بالأسماء.. نقل 16 شخصًا من المعازيم إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط
بمشاركة شيوخ وقساوسة.. «أنا مصري» تحتضن احتفالية عيد العذراء مريم بقنا | شاهد
ناقد رياضي: مباراة بيراميدز قد تصنع أو تنهي مشوار «ريبيرو» مع الأهلي | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الإسرائيلي تزامناً مع اجتماع طارئ حول غزة
أضعف فرق الدوري حتى الآن .. «الغندور» يهاجم فاركو
لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي
أستراليا تنفي تدخل إسرائيل في قرارها بطرد السفير الإيراني
أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»
من الزمالك إلى لندن.. قصة أحمد عبدالقادر «ميدو» الذي واجه الإخوان وأشعل السوشيال ميديا
وفاة المنتج الفني طارق صيام
تكنولوجيا وسيارات

سعر أودي Q3 سبورتباك 2026 في السعودية

أودي Q3 سبورتباك موديل 2026
أودي Q3 سبورتباك موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q3 سبورتباك موديل 2026، وتنتمي Q3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر أودي الجديدة بتصميم عصري وجذاب .

 أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

مواصفات أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

زودت سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها،  سقف مائل، وبها خطوط أكثر انسيابية، وبها عجلات مقاس 18 بوصه، وبها مصابيح LED حادة، وشبك أمامي واسع يوحي بالقوة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 12.8 بوصه تعمل باللمس وتجمع معظم أوامر التحكم، بما في ذلك نظام التكييف.

 أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة  أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 بها، زجاج أمامي جانبي معزول صوتيًا لأول مرة في هذه الفئة، وبها نظام صوتي فاخر من Sonos، وبها لمسات بلاستيكية لامعة (Glossy Black) ، وبها أزرار لمسية التي قد تكون أقل عملية أثناء القيادة.

محرك أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

تحصل سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك .

 أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

ويوجد بـ سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 أيضا محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

تباع سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 193 ألف ريال سعودي .

 أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

الجدير بالذكر ان سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 ليست مجرد نسخة معدلة من Q3، بل هي محاولة لإعادة صياغة شخصية الكروس أوفر المدمجة من منظور أكثر أناقة ورياضية.

تاريخ شركة أودي لصناعة السيارات

 أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

تاريخ شركة أودي يعود لعام ١٩٠٩ عندما أسسها أوجست هورش، وكلمه "أودي" ترجمة لاتينية لاسم عائلته، واندمجت الشركة مع Horsch و DKW و Wanderer لتكوين Auto Union AG في عام 1932، وهو ما نتج عنه شعار الحلقات الأربع الذي يمثل الاتحاد، وأصبحت أودي جزءًا من مجموعة فولكس فاجن في عام 1964، ومنذ ذلك الحين توسعت لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في السيارات الفاخرة. 

شركة أودي أودي Q3 سبورتباك Q3 سبورتباك موديل 2026 مواصفات أودي Q3 سبورتباك محرك أودي Q3 سبورتباك

