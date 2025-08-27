سعر أودي Q3 سبورتباك 2026 في السعودية

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q3 سبورتباك موديل 2026، وتنتمي Q3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر أودي الجديدة بتصميم عصري وجذاب .

مواصفات أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

زودت سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف مائل، وبها خطوط أكثر انسيابية، وبها عجلات مقاس 18 بوصه، وبها مصابيح LED حادة، وشبك أمامي واسع يوحي بالقوة، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصه، وشاشة وسطية مقاس 12.8 بوصه تعمل باللمس وتجمع معظم أوامر التحكم، بما في ذلك نظام التكييف.

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 بها، زجاج أمامي جانبي معزول صوتيًا لأول مرة في هذه الفئة، وبها نظام صوتي فاخر من Sonos، وبها لمسات بلاستيكية لامعة (Glossy Black) ، وبها أزرار لمسية التي قد تكون أقل عملية أثناء القيادة.

محرك أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

تحصل سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 أيضا محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر أودي Q3 سبورتباك موديل 2026

تباع سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 193 ألف ريال سعودي .

الجدير بالذكر ان سيارة أودي Q3 سبورتباك موديل 2026 ليست مجرد نسخة معدلة من Q3، بل هي محاولة لإعادة صياغة شخصية الكروس أوفر المدمجة من منظور أكثر أناقة ورياضية.

تاريخ شركة أودي لصناعة السيارات

تاريخ شركة أودي يعود لعام ١٩٠٩ عندما أسسها أوجست هورش، وكلمه "أودي" ترجمة لاتينية لاسم عائلته، واندمجت الشركة مع Horsch و DKW و Wanderer لتكوين Auto Union AG في عام 1932، وهو ما نتج عنه شعار الحلقات الأربع الذي يمثل الاتحاد، وأصبحت أودي جزءًا من مجموعة فولكس فاجن في عام 1964، ومنذ ذلك الحين توسعت لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في السيارات الفاخرة.