صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي يرغب عدد كبير من الناس في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الجسدية والتي يبحث عنها كثيرون وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

ملامح وجه الرسول

ذكرت العديد من كتب السيرة صفات الرسول الجسدية حيث كان صلى الله عليه وسلم لون الوجه أبيض أزهر وليس بأسمر إذ قال أنس بن مالك رضي الله عنه (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَزْهَرَ اللَّوْنِ)، وقال -رضي الله عنه- أنه-صلى الله عليه وسلم- لم يكن شديد البياض: (وَليسَ بالأبْيَضِ الأمْهَقِ).

ومن صفات الرسول الجسدية أنه كان يتلألأ نوراً كالقمر ليلة البدر، وعن البراء بن العازب -رضي الله عنه- قال: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا).

صفات الرسول الجسدية

وكان صلى الله عليه وسلم واسع العينين شديد سواد الحدقة وشديدتي البياض مع وجود عروق حمراء صغيرة، وكانت رموشه كثيفة وطويلة، وكان صلى الله عليه وسلم لديه لحية سوداء كثيفة الشعر بمقدار قبضة اليد وكان عنده القليل من الشعر الأبيض في عنفقته كما أخرج البحاري عن عبد الله بن بسر قال: (كانَ في عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بيضٌ).

صفات الرسول الخَلقية

وفي السياق ذاته، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن صفات الرسول الجسدية، إن سيدنا رسول الله كان دائم البشر، كثير التبسم، متهلل الوجه، إذا دخل عليه أحدٌ هشَّ له، وبشَّ.

كما كان سيدنا رسول الله أجملَ النَّاس من بعيد، وأملَحَهُم من قريب، بهيَّ الطلعة، طلْقَ المُحيَّا، فخمًا مُفخَّمًا، ومستدير الوجه مستنيره، يتلألأُ تلألؤَ القمر ليلةَ البدر، واسعَ العينين، شديدَ سوادهما في شِدَّة بياضهما، أسوَدَ أجْفَان العَينين، أَكْحَل، مُستقيمَ الأَنْف، أفْلَجَ الأسنان، برَّاق الثَّنَايا، رقيق الشَّفتين، تام الأذنين.

كما كان سيدنا رسول الله، طويلَ العُنق، سهلَ الخدَّين، مُرسلَ الشَّعر أسْوَدَه، كثيف اللحية، مستوي القامة، معتدلَ الخلق، قليلَ اللَّحم، مُتماسكَ البدن، قويَّ البِنْيَة، ليس بالطَّويل ولا القصير؛ وكان إلى الطُّول أقربَ، إذا جَلَسَ كان كتِفُه أعلى من مُجالِسِه.

صفات جسد النبي

ومن صفات الرسول الجسدية، أنه كان -صلى الله عليه وسلم- عريض الصَّدر والظَّهر، سواء الصدر والبطن، أشعر الذراعين، ليّنَ الكفَّين، طويلَ الأصابع، رَحْبَ الرَّاحة، عند كتفه الأيسرِ خاتَمُ النبوَّة، ضخم القدمين ليِّنَهما، في صوته بُحَّة وخُشونة وحُسْنٌ، كأنّ منطقَه خرزاتُ نظْمٍ تَنحدر.

كما كان النبي أطيب الناس ريحًا من غير تطيُّب، طَيِّبًا مُطَيَّبًا في حَياته وبعْد التحاقه بالرفيق الأعلى، وأحسنَ الناس صورة، وأتمَّهم خلقة، وأجملهم هيئة، لَمْ يُرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ.