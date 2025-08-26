شاهد تصميم ومواصفات Galaxy S25 FE.. تسريب ضخم يكشف كل شيء قبل الإعلان الرسمي

كشف خطأ فادح من أحد المتاجر الإلكترونية في البرتغال عن كل شيء تقريبًا يتعلق بهاتف سامسونج المنتظر Galaxy S25 FE، وذلك بعد أن قام متجر "MediaMarkt" بنشر صفحة المنتج بالكامل قبل الإعلان الرسمي، مؤكدًا بذلك عشرات الشائعات التي انتشرت في الأسابيع الماضية.

ورغم أن الصفحة تم حذفها بسرعة، إلا أنها كانت كافية لتكشف لنا عن المواصفات الكاملة والصورة الرسمية للجهاز، ولم تترك سوى لغزًا واحدًا محيرًا: السعر.

مواصفات كاملة وترقيات ملحوظة

بحسب التسريب، يأتي هاتف Galaxy S25 FE بالتحسينات التالية:

الشاشة: شاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.7 بوصة ودقة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass Victus+.

المعالج: Exynos 2400 (نفس المستخدم في هاتف Galaxy Z Flip 7 FE)، مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 جيجابايت من سعة التخزين.

الكاميرات: نظام كاميرا ثلاثي يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري (OIS)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو متواضعة بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجابكسل.

ترقيات رئيسية: حصل الهاتف على ترقيتين مهمتين؛ الأولى هي مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة (بدلاً من البصري في الجيل السابق)، والثانية هي زيادة سعة البطارية إلى 4,900 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط.

التصميم: يأتي الهاتف بأبعاد أكثر إحكامًا من سلفه وبوزن 190 جرامًا، وظهر في التسريب بلون "الأزرق الداكن".

السعر الصادم.. هل تخطئ سامسونج؟

الجزء الأكثر إثارة للجدل في التسريب هو السعر، الذي سيحدد نجاح الجهاز من فشله. فقد ظهر سعر نسخة 128 جيجابايت لفترة وجيزة وهو 789.99 يورو، وهو ما يترجم إلى حوالي 918 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر باهظ جدًا لهاتف من فئة "Fan Edition".

ومن المتوقع أن يكون السعر في الولايات المتحدة حوالي 799 دولارًا، وهو ما يمثل قفزة كبيرة عن سعر الجيل السابق الذي بلغ 649.99 دولارًا.

أم أنه مجرد خطأ في التسعير؟

هناك نظرية أخرى قد تكون أكثر تفاؤلاً، ففي العام الماضي، تم إطلاق نسخة 256 جيجابايت من هاتف S24 FE بنفس السعر (789.99 يورو) في البرتغال. لذا، من المحتمل أن يكون المتجر قد خلط بين الأسعار وسعات التخزين.