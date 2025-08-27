محمود بسيوني: الهجوم على السفارات المصرية هدفه تخفيف الضغط على إسرائيل

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن العمليات الهجومية على السفارات المصرية معروف من يحركها، والذي يحاول تخفيف الضغط على إسرائيل من خلال تلك العمليات، معلقا: لا يوجد داعم للقضية الفلسطينية مثل مصر.

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل القوي للسفارات المصرية أحجم عدد من الجماعات الإرهابية من التعرض لها، معلقا: "السفارات المصرية عرض وقادرين على الدفاع عنها لطالما أن بعض الحكومات الخارجية متواطئة".

كما أوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن هناك تقاعس في أوروبا في الدفاع عن السفارة المصرية، موضحا أن أحمد ميدو وأحمد ناصر شخصيات مصرية ووطنية ومشرفة.

وذكر رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: الشرطة البريطانية ارتكبت بعض الانتهاكات الممنوعة دوليا، وظهر ذلك أثناء القبض على أحمد ميدو، وهناك تنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية والحكومة البريطانية.

وتابع: هناك ازدواجية في تطبيق المعايير، لم يطبقوا القانون ضد المواطن المصري، وكل ما يحدث هو محاولة للتعطيل والتعدي على السفارة المصرية.

