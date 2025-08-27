قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز
سحب رعدية ورياح .. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
عقب ارتفاعها 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري
علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي
اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
توك شو

محمود بسيوني: الهجوم على السفارات المصرية هدفه تخفيف الضغط على إسرائيل

احمد موسى
احمد موسى
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، إن العمليات الهجومية على السفارات المصرية معروف من يحركها، والذي يحاول تخفيف الضغط على إسرائيل من خلال تلك العمليات، معلقا: لا يوجد داعم للقضية الفلسطينية مثل مصر.

وتابع رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التعامل القوي للسفارات المصرية أحجم عدد من الجماعات الإرهابية من التعرض لها، معلقا: "السفارات المصرية عرض وقادرين على الدفاع عنها لطالما أن بعض الحكومات الخارجية متواطئة".

كما أوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني، أن هناك تقاعس في أوروبا في الدفاع عن السفارة المصرية، موضحا أن أحمد ميدو وأحمد ناصر شخصيات مصرية ووطنية ومشرفة.

وذكر رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم: الشرطة البريطانية ارتكبت بعض الانتهاكات الممنوعة دوليا، وظهر ذلك أثناء القبض على أحمد ميدو، وهناك تنسيق بين جماعة الإخوان الإرهابية والحكومة البريطانية.

وتابع: هناك ازدواجية في تطبيق المعايير، لم يطبقوا القانون ضد المواطن المصري، وكل ما يحدث هو محاولة للتعطيل والتعدي على السفارة المصرية.
 

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

