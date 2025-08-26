حسام زكي: موقف الجامعة العربية ثابت.. السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة اللبنانية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه زار لبنان قبل أسبوع، مؤكدًا أن الموقف الذي عبّرت عنه الجامعة هو موقف منصوص عليه بوضوح في قرارات القمم العربية، ولا سيما القمة الأخيرة في بغداد، وهو موقف جامع يقضي بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، دون تحفظ أو لبس.

وأضاف زكي، خلال حوار خاص مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "كل الأبعاد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن استمرار الوضع الراهن في لبنان، بلد تتعدد فيه الطوائف إلى نحو 18 طائفة، غير مقبول، مشيرًا إلى أن وجود حزب يمتلك سلاحًا يفوق بمراحل ما يمكن أن يكون موجودًا يخلّ بالتوازن الداخلي.

وأوضح أن اتفاق الطائف الذي أعقب الحرب الأهلية سمح لـ"حزب الله" بالاحتفاظ بسلاحه، لكونه مارس أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلا أن إسرائيل انسحبت عام 2000، ومع ذلك استمر السلاح، ليتحوّل منذ عامي 2005 و2007 إلى الداخل اللبناني.

واعتبر أن هذا التطور مثير للقلق، إذ باتت طائفة واحدة تفرض إرادتها وسطوتها مستندة إلى ارتباط خارجي معروف للجميع، وهو وضع "لا يستقيم" في بلد مثل لبنان، مشيدًا بموقف الحكومة اللبنانية الحالية، التي وصفها بأنها اتخذت "وقفة قوية"، مؤكدًا أن الجامعة العربية أرادت دعم هذه الخطوة.