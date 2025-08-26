رئيس قوي عاملة النواب: "ميدو" لم يرتكب أي مخالفة تبرر حبسه

أعلن النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أمين أمانة العمال المركزية بحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، رفضه وإدانته الشديدة لقيام السلطات البريطانية باعتقال الشاب المصري أحمد عبد القادر ، المعروف بـ"ميدو" ، رئيس شباب مصر فى الخارج، مؤكدا أن اعتقال "انتهاك للحقوق المشروعة وانحياز مرفوض لأجندات جماعة "الإخوان الإرهابية".

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن "ميدو" لم يرتكب أي مخالفة تبرر هذا الإجراء، موضحًا أن كل ما قام به هو التعبير عن وطنيته ورفضه لمحاولات عناصر الإخوان الاعتداء على مقرات الدولة المصرية بالخارج.

ووصف أمين أمانة العمال المركزي بحزب الجبهة الوطنية ما قامت به السلطات البريطانية هو انحياز لجماعة "الإخوان الإرهابية" التي لفظها الشعب المصري ، مشددا علي أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها و30 مليون عامل يرفضون هذا التصرف ضد أبناء مصر في الخارج، الذين هم دروع لسفارات مصر، رافضا أن تتحول بريطانيا إلى ملاذ أو أداة للجماعة الإرهابية التي تستهدف استقرارها وأمنها القومي.

واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الخصوص، بالإشادة بالاتصالات الهاتفي الفوري الذي أجراه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي البريطاني، اليوم الثلاثاء، الذي أكد فيه أن وزارة الخارجية المصرية تتابع باهتمام بالغ تطورات القبض على المواطن المصرى أحمد عبد القادر فى لندن مساء أمس ٢٥ أغسطس الجاري، وطلبت سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، مؤكدا تطلعه للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه.

وكان وزير الخارجية "عبد العاطي" قد كلف السفارة المصرية فى لندن بالتواصل مع الجهات البريطانية المختصة لاستجلاء ملابسات القبض علي المواطن المصري وأسبابه وتقديم كافة الخدمات القنصلية له والعمل على سرعة الإفراج عنه.