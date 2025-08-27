أخبار الوادي الجديد..التعليم تعلن جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ.. وتدريبات مجانية للراغبين فى التقدم لمنافسات صيفك رقمى

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات فعاليات مدار اليوم كان من اهمها:

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يعلن جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد



أكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، مشيرًا إلى الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات، والالتزام بكافة اللوائح المنظمة للعمل، مع الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لتقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق أعلى معايير الجودة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تابع ميدانيًا استعدادات قطاع الداخلة التعليمي، حيث تفقد مدارس المعسكر للتعليم الأساسي، بقري غرب الموهوب، بدأ الجولة بتفقد مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، الصحوة للتعليم الأساسي، الهجان الثانوية، وغرب الموهوب الثانوية، رافقه السيد أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية ووكيل الإدارة، وخالد جبالي مدير المرحله الاعدادية والثانوية .

وشدد على أن المدارس ستبدأ الدراسة في أجواء منظمة تليق بالطلاب وتوفر بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع الروح المعنوية وتشجيعهم على الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

وأوضح "فضل" أن خطة تطوير المدارس بالمحافظة تضمنت تنفيذ 20 مشروعًا إنشائيًا بإجمالي 245 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تقارب 450 مليون جنيه، شملت إنشاء 6 مدارس جديدة تضم 87 فصلًا بتكلفة 95 مليون جنيه تدخل الخدمة هذا العام، بجانب أعمال صيانة شاملة لـ 17 مدرسة بتكلفة 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس تم الانتهاء منها، و12 مدرسة جارٍ العمل بها. كما أُنشئت مدارس نوعية جديدة، من بينها المدرسة التكنولوجية والمدرسة اليابانية.

وأضاف أن مشروع مدرسة المتفوقين STEM بمدينة الخارجة يُقام على مساحة 9690 م2 بتكلفة 90 مليون جنيه، ويضم مباني إقامة منفصلة للبنين والبنات، و12 معملًا، وصالات رياضية، ومطعمًا، ومن المقرر دخوله الخدمة بالعام الدراسي 2026 / 2027.

كما تم طرح أعمال إنشاء وتطوير وصيانة في 23 مدرسة بتكلفة 334 مليون جنيه، بدأت الأعمال فعليًا في 11 مدرسة، فيما يجري العمل بـ 5 مدارس أخرى تدخل الخدمة العام المقبل، بجانب استكمال طرح مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومدرسة STEM الثانية.

تعليم الوادى الجديد تعلن عن تدريبات مجانية للراغبين فى التقدم لمنافسات (صيفك رقمى)



أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عن تنظيم دورات تعلم ذاتي من خلال موقع الاكاديمية on line وجميع الشهادات معتمدة من أكاديمية سيسكو العالمية مجانية 100% وباللغة الإنجليزية، حيث تُقام المسابقة على مدى شهرين خلال فترة الإجازة الصيفية على أن تُعلن نتائجها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتقدم المسابقة جوائز قيمة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين النشء والشباب وبناء قدراتهم التكنولوجية وريادية الأعمال، لأفضل عشرة طلاب من كل محافظة حصولا على شهادات واجتياز الكورسات 12 كورسا، وأفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية وأفضل المدربين ضمن الأكاديميات المشاركة ولمزيد من الاستفسارات التواصل مع مركز التطوير التكنولوجى بالقطاع.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن إطلاق مسابقة «صيفك رقمي Digital Summer » ومبادرة «ابدأ مشروعك .. أنت مش صغير»، واللتين تستهدفان طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب من الفئة العمرية بين 13 و18 عامًا في مختلف المؤسسات التعليمية بالجمهورية للحصول على التدريبات المجانية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن الرقمي.

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من الأهالي على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة المختلفة.

ويحرص سكان الواحات بشكل يومي على متابعة حركة أسعار السلع والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين.

واليكم قائمة بأسعار الخضر والفاكهة المتداولة بأسواق المحافظة اليوم الاثنين، وذلك وفق ما رصدته جولة ميدانية أجريت صباحًا داخل الأسواق المركزية وعدد من الأسواق الشعبية بمراكز الوادي الجديد المختلفة.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسعار الخضر استقرارًا يميل إلى التراجع، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، والطماطم من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما سجلت الخيار من 10 إلى 15 جنيهًا، والكوسة تراوح بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام الواحد.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، إذ سجل الجوافة 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات السابقة.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 35 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة معدلات الإقبال عليها خلال العطلات الصيفية والمناسبات الأسرية المختلفة المنتشرة حاليًا.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي حققت طفرة زراعية كبرى في السنوات الأخيرة، بفضل دعم الحكومة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، إذ ساعدت الصوب الحديثة وأنظمة الري المتطورة في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.