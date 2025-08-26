رئيس جودة التعليم: زيارات ميدانية وتقارير سنوية لقياس أداء المؤسسات التعليمية

قال الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تعمل في هذا المجال منذ نحو عشرين عامًا، وتختص بإصدار شهادات الاعتماد للمؤسسات التعليمية.

وأوضح، خلال لقاء مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وليست تابعة لأي وزارة، مشددًا على أن دورها يقوم على الشراكة ودعم العملية التعليمية.

وأضاف عشماوي أن الهيئة تعتمد على معايير دولية متفق عليها مع الهيئات النظيرة حول العالم، وتشمل هذه المعايير: المنشآت المدرسية، والموارد المادية والبشرية، والمعلمين، والطلاب، إلى جانب سياسات القبول بالجامعات، وطرق التدريس والتعليم، والمناهج والمقررات.

وتابع موضحًا أن الهيئة تقوم بإجراء زيارات ميدانية لكل مدرسة أو كلية أو برنامج داخل الجامعات، ثم تُصدر تقريرًا تفصيليًا يُعرض على مجلس إدارة الهيئة الذي يبتّ في القرار سواء بالاعتماد الكامل أو المشروط، كما ترفع الهيئة تقارير دورية إلى الوزراء المعنيين ورئيس مجلس الوزراء بنتائج الزيارات وقرارات الاعتماد في كل عام دراسي.