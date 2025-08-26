مقبرة النجوم.. أسطورة هولندا يهاجم مانشستر يونايتد

هاجم رود خوليت، أسطورة كرة القدم الهولندية، نادي مانشستر يونايتد بسبب عدم الاستفادة من إمكانات نجومه.

وقال خوليت في تصريحات نشرها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة “إكس”: “كل من يغادر مانشستر يونايتد فجأةً يُبدع في ناديه الجديد”.

وأضاف: “سكوت مكتوميناي في نابولي، ماركوس راشفورد في أستون فيلا، أنتوني في ريال بيتيس، كل هؤلاء تألقوا بعد مغادرة مانشستر يونايتد، المشكلة في النادي بنسبة 100%”.

تعادل مخيب لمانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل مع فولهام بهدف لمثله، الأحد الماضي، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق رودريجو مونينز في الدقيقة 58 بالخطأ في مرماه.

فيما جاء هدف فولهام عن طريق إيميل سميث رووي في الدقيقة 73.