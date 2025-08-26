قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
دميترييف: قمة بوتين – ترامب في ألاسكا قد تعيد تشكيل النظام العالمي
وظائف جديدة بمشروع مونوريل شرق النيل.. قدم الآن عبر هذا الرابط
شيكو بانزا يتوَّج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك أمام فاركو
أفضل أوقات الاستجابة.. دعاء الثلث الأخير من الليل الوارد عن النبي
مقتل 3 جنود سوريين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت محيط دمشق
ايران: لايحق للترويكا الأوروبية تفعيل آلية العودة السريعة للعقوبات
مقبرة النجوم.. أسطورة هولندا يهاجم مانشستر يونايتد

رود خوليت
رود خوليت

هاجم رود خوليت، أسطورة كرة القدم الهولندية، نادي مانشستر يونايتد بسبب عدم الاستفادة من إمكانات نجومه.

وقال خوليت في تصريحات نشرها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على منصة “إكس”: “كل من يغادر مانشستر يونايتد فجأةً يُبدع في ناديه الجديد”.

وأضاف: “سكوت مكتوميناي في نابولي، ماركوس راشفورد في أستون فيلا، أنتوني في ريال بيتيس، كل هؤلاء تألقوا بعد مغادرة مانشستر يونايتد، المشكلة في النادي بنسبة 100%”.

تعادل مخيب لمانشستر يونايتد

يذكر أن مانشستر يونايتد سقط في فخ التعادل مع فولهام بهدف لمثله، الأحد الماضي، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق رودريجو مونينز في الدقيقة 58 بالخطأ في مرماه.

فيما جاء هدف فولهام عن طريق إيميل سميث رووي في الدقيقة 73.

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
طريقة عمل المسقعة المصرية التقليدية

طريقة عمل المسقعة المصرية التقليدية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

