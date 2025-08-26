المصري يسقط في فخ التعادل أمام حرس الحدود بالدوري

سقط فريق المصري البورسعيدي في فخ التعادل أمام منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المصري البورسعيدي عن طريق منذر طمين في الدقيقة 18 من عمر المباراة وتعادل حرس الحدود في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد أشرف روقا من ركلة جزاء.

وتفوق المصري البورسعيدي في كافة احصائيات المباراة أمام حرس فمن حيث الاستحواذ وصلت النسبة لـ 57% مقابل 43% لصالح حرس الحدود.

ووصل فريق المصري البورسعيدي لمرمى الحرس في 10 مناسبات وسدد 3 كرات فقط بشكل صحيح على المرمى بينما وصل حرس الحدود للمرمى المنافس 12 كرة سدد كرتين بشكل صحيح.

بهذه النتيجة يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 8 نقاط خلف الزمالك المتصدر حاليا بـ 10 نقاط.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي :

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي- محمد هاشم- عمرو سعداوي.

الوسط: محمد مخلوف - بونور موغيشا- عبد الرحيم دغموم - أحمد علي عامر.

الهجوم: منذر طمين- صلاح محسن.

البدلاء:

محمد شحاتة حارسا للمرمى، حسن علي، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، محمود حمادة، أحمد القرموطي، ميدو جابر، عمر الساعي، كريم بامبو.