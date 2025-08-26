رغم الفوز .. نجم الزمالك السابق : الأداء الجماعي غير مقنع

علق ايمن يونس علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فريق فاركو في بطولة الدوري الممتاز

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بعا فوز مهم اوي ...بس الاداء الجماعي غير مقنع حتي الان ..اعتقد لن نحكم علي المدرب إلا بعد التوقف القادم...مبروك استمروا في البحث عن الفوز ..شكرا لكل جماهير الزمالك اللي كانوا في الملعب ..رجاله



ونجح نادي الزمالك في خطف ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري علي حساب فريق فاركو.

وجاء هدف الفوز عن طريق شيكو بانزا في بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عدي الدباغ بعد خطأ دفاعي فادح في تأخير التمرير ومن ثم أبعد التسديدة الدفاع وتابعها شيكو بانزا بتسديدة في المرمى الفارغ سكنت المرمى.



انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول سيطرة علي مجريات المباراة من جانب الزمالك دون خطورة واضحة علي مرمي فاركو.