قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع راتبه لدعم مستشفى الأورام.. و9 كليات تنتهي من ملفات الجودة|تفاصيل
صفات الرسول الجسدية.. هكذا وصف الصحابة جمال النبي
طارق سليمان: يجب تثبيت «الشناوي» كحارس أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة |فيديو
إيران تستعرض قوتها: صناعاتنا الدفاعية اخترقت الدرع الإسرائيلية
قانون الإيجار القديم يعطي حق الإخلاء الفوري للمالك دون إنذار.. متى يحدث ذلك؟
نجم الأهلي السابق: مش عاجبني شكل الزمالك في الدوري
أذكار النوم بالمعوذتين .. لماذا كان النبي يمسح بها جسده كل ليلة؟
عقب الفوز على فاركو.. الزمالك يُواصل تدريباته اليوم للقاء وادي دجلة
يونيسف: أطفال غزة يواجهون واقعا يوميا من القتل والتجويع وسط صمت دولي
400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر
إعلام إسرائيلي: الجيش يجهز لعملية برية في غزة تنفذ خلال ثلاثة أسابيع
فيها حاجة حلوة | طفلة الشيبسي تخطف قلوب المصريين بـ5 جنيهات.. هايدي تكشف لــ صدى البلد مواقف إنسانية مذهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم الفوز .. نجم الزمالك السابق : الأداء الجماعي غير مقنع

ايمن يونس
ايمن يونس
منار نور

علق ايمن يونس علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فريق فاركو في بطولة الدوري الممتاز

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"   بعا فوز مهم اوي ...بس  الاداء الجماعي غير مقنع حتي الان ..اعتقد لن نحكم علي المدرب إلا بعد التوقف القادم...مبروك استمروا في البحث عن الفوز ..شكرا لكل جماهير الزمالك اللي كانوا في الملعب ..رجاله


ونجح نادي الزمالك في خطف ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري علي حساب فريق فاركو.

وجاء هدف الفوز عن طريق شيكو بانزا في بداية الشوط الثاني.

وجاء الهدف عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عدي الدباغ بعد خطأ دفاعي فادح في تأخير التمرير ومن ثم أبعد التسديدة الدفاع وتابعها شيكو بانزا بتسديدة في المرمى الفارغ سكنت المرمى.


انتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك وفاركو بالتعادل السلبي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول سيطرة علي مجريات المباراة من جانب الزمالك دون خطورة واضحة علي مرمي فاركو.

ايمن يونس الزمالك فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء أم مكة من مدرستهم في القليوبية

مستند رسمي يكشف حقيقة فصل أبناء البلوجر أم مكة من مدرستهم في القليوبية

صورة أرشيفية

رسمياً .. التعليم تُلزم المدارس الخاصة بشراء كتب الوزارة وتحدد أسعارها

ترشيحاتنا

الشاب أحمد عبد القادر

أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية.. واعتقلت المدافعين

أحمد عبد القادر

الإخوان يواجهون وعي الشباب المصري.. وجالياتنا جدار حماية قوي

العيادات الغير مرخصة

بعد غيبوبة فتاة المهندسين.. محمود مقبل: العيادات غير المرخصة تهدد حياة المواطنين.. خاص

بالصور

حظك اليوم .. برج الثور الأربعاء 27 أغسطس 2025 | توقعات مهنية وعاطفية وصحية

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025.. مفاجآت عائلية وتطورات مهنية

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

قيمة غذائية عالية.. طريقة عمل سلطة الجرجير

طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير
طريقة عمل سلطة الجرجير

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 27 أغسطس 2025

فيديو

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد