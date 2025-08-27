قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز
سحب رعدية ورياح .. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
عقب ارتفاعها 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري
علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي
اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
رياضة

مدرب وادي دجلة: مواجهة الزمالك ستكون صعبة .. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية

وادي دجلة
وادي دجلة
محمد سمير

تحدّث محمد الشيخ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن فوز فريقه في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على حساب زد.

وقال محمد الشيخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: “سعداء جدًا بالفوز على زد وكنا نحتاج للفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الممتاز”.

وأضاف الشيخ: “هناك فارق كبير بين الدوري الممتاز ودوري المحترفين، والرغبة عند اللاعبين في المشاركة بشكل أساسي أمر جيد ويسعدني، ولكن لا زلنا نحتاج للوقت للتكيف على أجواء دوري الأضواء والشهرة”.

وشدد مدرب وادي دجلة: “اعتزلت كرة القدم وأنا في عمر 20 عامًا، وأتجهت للتحكيم فترة، ثم بدأت التدريب وأنا عمري 24 عامًا”.

وواصل: “مواجهة الزمالك ستكون صعبة، وسنواجه فريقًا كبيرًا جدًا وبطل كأس مصر وأحد أكبر الأندية الإفريقية ومتصدر الدوري حاليًا، ولكن سنركز على تحقيق نتيجة إيجابية”.

وتابع: “هناك العديد من الإصابات ضربت نادي وادي دجلة ونعاني من بعض الغيابات، ولكني سعيد بأداء اللاعبين في المباريات رغم الهزيمة في مباراتين حتى الآن”.

وأكد: “أهتم بالتفاصيل الصغيرة ونلعب على الكرات الثابتة وكيفية استغلالها بشكل جيد، و25% من أهداف الفريق في دوري المحترفين كانت من كرات ثابتة”.

لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟
أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى
توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
