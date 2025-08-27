مينزيز للطيران تستحوذ على G2 في صفقة بقيمة 305 ملايين دولار

أعلنت شركة مينزيز للطيران، التابعة لمجموعة «أجيليتي غلوبال»، استكمال عملية الاستحواذ على شركة «G2 Secure Staff» الأميركية المتخصصة في خدمات الطيران، في صفقة بلغت قيمتها نحو 305 ملايين دولار، مع إضافة 10 ملايين دولار مشروطة تُدفع في عام 2026 وفقاً لمؤشرات أداء متفق عليها.

وبموجب هذه الصفقة، ستتوسع شبكة مينزيز لتغطي أكثر من 350 مطاراً في 65 دولة، على أن تُدار عمليات «G2» تحت العلامة التجارية لشركة مينزيز للطيران، حيث تبدأ عملية الدمج بشكل فوري.

ووفق البيان، من المتوقع أن يسهم الاستحواذ في رفع إيرادات مينزيز بنحو 20% لتتجاوز 3.1 مليار دولار.