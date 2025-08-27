قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية
شعبة المكتبات: 15% من المدارس الخاصة تفرض مستلزمات "خيالية" والأسواق مستقرة

محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية
البهى عمرو

أكد محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، إن الحديث عن كون المستلزمات الدراسية تمثل رعبًا للأسر المصرية لم يعد دقيقًا، موضحًا أن الجزء الأكبر من الضغط على ميزانية الأسرة في فترة الدراسة لا يتعلق بالأدوات المكتبية بقدر ما يرتبط بالمصروفات المدرسية والزي المدرسي واشتراكات الحافلات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض المدارس الخاصة تفرض "قوائم خيالية" من المستلزمات الدراسية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على بعض الأسر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة لا تتجاوز 15% من المجتمع، بينما الأغلبية ما زالت تعتمد على التعليم الحكومي.

وأضاف أن التوجه الحالي في المراحل الأولى مثل رياض الأطفال والابتدائي نحو تنمية المهارات والمواهب باستخدام أدوات فنية وألوان عالية الجودة، ساهم في زيادة حجم الطلب على هذه المستلزمات، لافتًا إلى أن هذا ينعكس إيجابًا على ثقافة الأطفال وتفاعلهم مع الأنشطة المدرسية.

وشدد الصفتي على أن أسعار الأدوات المكتبية تشهد استقرارًا واضحًا بعد سنوات من التذبذب، بفضل استقرار سعر صرف الدولار وسلاسة عمليات الاستيراد، مؤكدًا أن الأسواق ممتلئة بالمنتجات، دون وجود أي نقص في المعروض.

شعبة الأدوات المكتبية الأدوات المكتبية المستلزمات الدراسية

