شعبة المكتبات: 15% من المدارس الخاصة تفرض مستلزمات "خيالية" والأسواق مستقرة

أكد محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، إن الحديث عن كون المستلزمات الدراسية تمثل رعبًا للأسر المصرية لم يعد دقيقًا، موضحًا أن الجزء الأكبر من الضغط على ميزانية الأسرة في فترة الدراسة لا يتعلق بالأدوات المكتبية بقدر ما يرتبط بالمصروفات المدرسية والزي المدرسي واشتراكات الحافلات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بعض المدارس الخاصة تفرض "قوائم خيالية" من المستلزمات الدراسية، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على بعض الأسر، مشيرًا إلى أن هذه الفئة لا تتجاوز 15% من المجتمع، بينما الأغلبية ما زالت تعتمد على التعليم الحكومي.

وأضاف أن التوجه الحالي في المراحل الأولى مثل رياض الأطفال والابتدائي نحو تنمية المهارات والمواهب باستخدام أدوات فنية وألوان عالية الجودة، ساهم في زيادة حجم الطلب على هذه المستلزمات، لافتًا إلى أن هذا ينعكس إيجابًا على ثقافة الأطفال وتفاعلهم مع الأنشطة المدرسية.

وشدد الصفتي على أن أسعار الأدوات المكتبية تشهد استقرارًا واضحًا بعد سنوات من التذبذب، بفضل استقرار سعر صرف الدولار وسلاسة عمليات الاستيراد، مؤكدًا أن الأسواق ممتلئة بالمنتجات، دون وجود أي نقص في المعروض.