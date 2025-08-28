قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عائلات المحتجزين تهدد بتصعيد "يزلزل اسرائيل" واحتجاج حاسم أمام منزل نتنياهو
خناقة بين الشناوي وشوبير على حراسة مرمى الأهلي.. هل تؤثر على مصير ريبيرو؟
قلبها كان خارج الجسم.. عميد معهد القلب الأسبق يروي تفاصيل تنفيذه عملية نادرة
الإسماعيلي في اختبار صعب.. غموض حول مشاركة عبدالله جمال أمام غزل المحلة
30 صاروخًا في 15 ثانية.. شاهد قوة الردع وأسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية |فيديو
أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس
بعده لقاءه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
حماس ترحب ببيان أعضاء مجلس الأمن.. وتدعو لخطوات عملية لردع الاحتلال
مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي: الرشاش المتعدد منتج مصري 100% ونتاج للبحث والتطوير
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025: تجنّب إظهار الغيرة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها. 

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد 

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي.

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الخميس 28 أغسطس 2025

تُشيد بالجهود الإبداعية الصغيرة وتُفتح لك أبوابًا للخير. اقضِ وقتًا في الاستماع بقدر ما تتكلم، وازن بين أهدافك الشخصية واللطف، وستتقدم بسلاسة في العمل والمنزل، ستشعر بالترحيب اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت ملتزمًا، ففاجئ شريكك بثناء مدروس وخطة صغيرة لقضاء وقت مشترك، تجنّب إظهار الغيرة؛ فالثقة تنمو بالصبر. تحدّث بلطف عن آمال المستقبل، وأنصت عندما يشاركك حبيبك آماله. تُقوّي الأفعال اللطيفة الصغيرة الروابط العاطفية وتُعمّق الثقة بينكما اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا 

قلل من تناول الوجبات الدسمة في وقت متأخر، وقلل من استخدام الشاشات قبل النوم، إذا زاد التوتر، حاول التنفس بعمق أو تحدث مع شخص داعم، العادات الصغيرة والمنتظمة الآن ستعزز قدرتك على التحمل وتركيزك وصحتك العامة مع مرور الوقت.

برج الأسد مهنيا

احتفظ بقائمة مهام قصيرة لتتبع إنجازاتك. قد تظهر مسؤوليات جديدة؛ تقبّل ما يناسب نقاط قوتك، واطلب التدريب إذا لزم الأمر، الثقة والتحضير الجيد يُساعدانك على كسب الاحترام وفرص جديدة في الأسابيع القادمة.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

استشر خبيرًا قبل الانتقالات الكبيرة، وحافظ على ترتيب مستنداتك، الخيارات المدروسة الآن ستمنحك مساحة لمستقبل أكثر إشراقًا ونموًا مطردًا. 

برج الاسد حظك اليوم توقعات الابراج برج الأسد عاطفياً برج الأسد مهنيا

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

البابا تواضروس

منقذًا وقدوة ومجددًا.. البابا تواضروس يوضح أدوار المسيح الثلاثة

بالصور

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

طريقة عمل التومية

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

