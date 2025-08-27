قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
خلاف القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل | صدام أم أزمة متصاعدة؟.. خبير يجيب
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
دمج مناهج الذكاء الاصطناعي في بعض الصفوف اعتبارًا من العام الدراسي القادم
الشرطة الإسرائيلية تسرق 447 ألف دولار من الضفة الغربية.. والمبرر جاهز
شوبير: لهو خفي يقود حملة لرحيل ريبيرو
فن وثقافة

جيدا منصور تشارك في مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج

جيدا منصور
جيدا منصور
أحمد البهى

تنضم الفنانة الشابة جيدا منصور إلى أبطال مسلسلي لا ترد ولا تستبدل وأندر إيدج خارج الموسم الرمضاني، وهذا بعد أن لفتت إليها الأنظار في مسلسل أثينا الذي نافس بقوة في دراما رمضان (2025).

وتشارك جيدا في بطولة مسلسل الدراما الاجتماعية لا ترد ولا تستبدل مع دينا الشربيني وأحمد السعدني، ويشاركهم البطولة أيضاً صدقي صخر، فدوى عابد والنجم الصاعد حسن مالك.، والمسلسل من إخراج مريم أبو عوف.

وفي مسلسل أندر إيدج تشارك جيدا منصور في بطولته مع مجموعة من الممثلات الصاعدات، من بينهن جيسيكا حسام، ريم المصري وجودي مسعود، حيث تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من المراهقات وما يواجهونه من مشاكل في هذه المرحلة الحرجة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج يحيى اسماعيل.

يأتي هذا بعد ما حققته جيدا منصور من نجاح في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال شخصية ياسمين، ضمن أحداث مسلسل أثينا، بطولة ريهام حجاج وسوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، أحمد مجدي، ونبيل عيسى وعلي السبع، وتأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

سبقه مشاركتها في بطولة مسلسل تيتا زوزو، بطولة النجمة الكبيرة إسعاد يونس ومحمود البزاوي، إسلام إبراهيم، وحمزة العيلي إخراج شيرين عادل وتأليف محمد عبد العزيز.

جيدا منصور ممثلة مصرية صاعدة، لفتت إليها الأنظار من خلال تجسيدها دور البطولة أمام النجم الصاعد يوسف عمر في فيلم مين يصدق الذي انطلق في دور العرض السينمائية في نوفمبر 2024 بعد أن نافس في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والفيلم من إخراج زينة أشرف عبد الباقي.

