بالمنشآت الخدمية..إحالة العاملين المقصرين في عملهم للتحقيق بمركز أبو حماد

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إحالة العاملين غير المتواجدين بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق وإتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنظباط للعمل و تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة و المرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرور علي المنشآت الخدمية بمركز أبو حماد لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم حضور ٣ من العاملين بمقر مركز شباب قرية العباسة ( الفترة الصباحية ) التابع لإدارة شباب أبو حماد وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد ١ من العاملين بمقر الوحدة الصحية بكفر حافظ التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد وتم التسديد قرين الأسم بما يفيد ترك العمل ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.