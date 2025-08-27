المطران شامي يختتم اليوم الثاني من الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط

اختتم المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية لأسرة برادو الشرق الأوسط، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة.

وألقى المطران إرشادات اليوم الثاني من الرياضة الروحية، كما ترأس صلاة القداس الإلهي، بمعاونة الخوري شارلي ناكوز، مرشد جمعية الصم بلبنان.

الصلاة والأسرار المقدسة

وألقى المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، الإرشاد الثاني للرياضة الروحية بعنوان "الصلاة والأسرار المقدسة غذاء للرجاء".