تكليف الدكتورة سلمى يسري بالعمل مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتورة سلمى يسري للعمل مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي.

جدير بالذكر أن الدكتورة سلمى يسري شغلت منصب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي، وحصلت على دكتوراه الفلسفة في التخطيط والتصميم الحضري من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وماجستير الهندسة المعمارية من الجامعة ذاتها، ودبلوم الدراسات العليا في الإسكان وإدارة الأراضي من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام، كما شغلت العديد من المناصب ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أبرزها مدير برنامج التنمية الحضرية بمكتب مصر.

وتتمتع الدكتورة سلمى يسري بخبرة استراتيجية واسعة في السياسات العامة والتعاون الدولي والتنمية المستدامة، اكتسبتها من عملها مع منظمات إقليمية ودولية كبرى، وكان لها دور بارز في دعم انضمام مصر إلى برنامج Horizon Europe للبحث والابتكار، وتعزيز الشراكات مع الاتحاد من أجل المتوسط، إلى جانب خبراتها في منظومة الأمم المتحدة لإعداد أول استراتيجية وطنية للإسكان في مصر، وصياغة منظومة التنمية والتطوير العمراني المتكاملة الجديدة، والتي أثمر اعتمادها عن تأسيس صندوق التنمية الحضرية المصري، فضلًا عن قيادتها لمبادرات مبتكرة لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي لملايين من سكان المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد ودلتا مصر.