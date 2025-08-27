قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عبد الواحد السيد: تصريحات فيريرا عن الجزيري غير موفقة وفتحت باب الأزمات

سيف الجزيري
سيف الجزيري
منار نور

علّق عبد الواحد السيد، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، بشأن اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، عقب الفوز على فاركو في الدوري الممتاز.

وقال عبد الواحد السيد، خلال مداخلة ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: «التصريح كان مفاجئًا.. الزمالك لديه تحديات كبيرة هذا الموسم، والفريق خرج منتصرًا، ولم يكن أحد يعلم بوجود أي أزمة إلا بعدما تحدث فيريرا في المؤتمر الصحفي، وهو من فتح باب الجدل».


وأضاف: «أعتبر هذا التصريح غير موفق، خاصة أن الأزمة لم يكن يعلم بها أحد، وكان يمكن احتواؤها بعيدًا عن الإعلام».

وتابع: «بعيدًا عن حبي واحترامي لسيف الدين الجزيري، لكن مثل هذه التصريحات قد تدفعه للتفكير في الرحيل، إذا كان يرغب في الاستمرار بالمشاركة مع منتخب تونس في البطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية أو كأس العالم».

واختتم عبد الواحد السيد: «الجزيري لاعب محترم، لكن لا أحد يعرف حالته النفسية بعد مثل هذه التصريحات.. كان من الأفضل حسم الموقف منذ فترة إذا لم تكن هناك رغبة في استمراره».

