رسميا.. أليساندرو فلورينزي يعتزل كرة القدم

أسدل النجم الإيطالي أليساندرو فلورينزي، لاعب إيه سي ميلان السابق، الستار على مسيرته بعد 14 عامًا في ملاعب كرة القدم على المستوى الاحترافي.

بيان فلورينزي

وفي بيان نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال اللاعب الفائز بلقب يورو 2020 مع منتخب إيطاليا: “لقد علمتني الكرة أن أحب جميع المشجعين بلا استثناء، شكراً لكل من ساعدني في تحسين أدائي ومن ساعدني في النهوض بعد النكسات”.

وأضاف: “أنا ممتنٌّ لكم حقًّا، أودّ أن أشكر كلّ زميلٍ في الفريق، ومدربًا، وعضوًا في الجهاز الفنيّ، ومديرًا، كلّ واحدٍ منكم دون استثناء، شكرًا لك يا ألي، لأنك رأيت شيئًا مميزًا في ذلك الطفل الصغير على أرض الملعب منذ 17 عامًا."

وختم بيانه: “ أشكر جميع من رافقني مسيرتي الطويلة، وخاصة الذين عملوا بصمت، كل واحد منكم ترك بصمة خلال رحلتي”.