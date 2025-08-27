مدرب وادي دجلة عن مواجهة الزمالك: سنلعب بشخصية البطل واقتناص الثلاث نقاط

تحدث محمد الشيخ المدير الفني لفريق وادي دجلة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شيخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: نؤمن بالاستقرار ومحافظين عليه منذ الموسم الماضي، ونعتبر أن هذا الموسم تكملة للموسم الماضي، ومباراة زد كانت صعبة للغاية، ولكن أداء فريقنا في الدوري مطمئنا لنا رغم الخسارة في مباراتين

وأضاف: مباراة الزمالك ستكون صعبة للغاية وجمهور الزمالك عظيم، ونحاول أن نخرج بنتيجة جيدة، وفوزنا على الزمالك وديا ولكن هذا ليس مؤشرا، وقادرين على تحقيق الفوز على الزمالك

وتابع: وادي دجلة لا يجيد الدفاع فقط، وإنما نعرف تماما الدفاع والهجوم، ونخشى المرتدات ومباراة الزمالك عادية ولن نخشى ذلك وسنلعب بشخصيتنا وأحنا بطل دوري المحترفين.