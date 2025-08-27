مدبولي يكشف الحقيقة كاملة: مطارات مصر ليست للبيع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يُثار حول بيع أصول المطارات المصرية غير صحيح، موضحًا أن الدولة تتحدث فقط عن إدارة وتشغيل هذه المطارات من خلال القطاع الخاص أو شركات عالمية متخصصة.

وأشار مدبولي إلى أن مطار برج العرب جرى تطويره بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الشكاوى التي تصل للحكومة تتعلق في الأساس بمنظومة الإدارة والتشغيل، وهو ما يستدعي الاستعانة بالخبرات الدولية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأضاف رئيس الوزراء أن دولًا متقدمة مثل الأردن وتركيا وغيرها، أسندت إدارة وتشغيل المطارات لديها إلى القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر تتبنى النهج ذاته عبر طرح مطاراتها أمام شركات متخصصة لضمان رفع كفاءة التشغيل وتقديم خدمات بمعايير عالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الدولة هو أن يكون لكل مطار في مصر عقد إدارة وتشغيل مع شركة متخصصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءة التشغيل، ورفع القدرة التنافسية للمطارات المصرية.