قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميركل: تولي امرأة رئاسة ألمانيا أمر بديهي .. وسنفتح أبوابنا للاجئين
إيفان يواس: بوتين لا ينوي إنهاء الحرب.. وأوكرانيا خسرت الكثير من الأشخاص والأسلحة
بطارية Galaxy S26 Ultra تثير الجدل.. شهادة جديدة تكشف مفاجأة
حماس ترحب ببيان مجلس الأمن وتحذر من شراكة واشنطن في "جرائم الاحتلال"
أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي
حاكمة بورتوريكو السابقة تقر بالذنب في قضية تمويل انتخابي غير مشروع
8.5 مليار دولار.. رئيس الوزراء: يوليو الماضي شهد أعلى مستوى موارد دولارية في تاريخ مصر بعيدا عن الأموال الساخنة
تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا
تصاعد العدوان الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" جنوب دمشق وتدخل ميداني غامض
غضب في الزمالك ضد فيريرا.. وحسين لبيب طالب إدوارد بتحذيره
أسرار راجمة الصواريخ والمركبة المدرعة المصرية.. الرشاش المتعدد منتج مصري 100%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للصحافة تواصل مناقشة الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي

اجتماع الوطنية للصحافة
اجتماع الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاتها المكثفة لصياغة خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني ، وإعداد خارطة طريق إعلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء .

وعقدت الهيئة ثالث اجتماعاتها مع نخبة من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية ، ورؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية ، وناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوي وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

ترأس الجلسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ، وحضرها علاء ثابت وكيل الهيئة ، وأدارها الاستاذ حمدي رزق عضو الهيئة . 

واستمعت اللجنة لمداخلات من الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الأهرام ، وإسلام عفيفي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم ، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات . 

كما ناقشت اللجنة افكار رؤساء تحرير الأهرام ( الاستاذ ماجد منير ) ، والأخبار ( د. اسامة السعيد ) ، والجمهورية ( الاستاذ احمد ايوب ) ، وأخبار اليوم ( الاستاذ محمود بسيوني ) والاهرام العربي ( الاستاذ جمال الكشكي ) ، والاهرام ويكلي ( الاستاذ عزت ابراهيم ) والأهرام ابدو ( الاستاذة نيفين كامل ) ، وناقش المجتمعون الارتقاء بمحتوي الصحافة المطبوعة ، والنقلة النوعية للصحافة الالكترونية ، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية فئ المؤسسات القومية .

وتواصل الهيئة حواراتها يوم الخميس مع رؤساء تحرير البوابات الصحفية، والجرائد والمجلات القومية، وتستضيف الهيئة عدد من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة وخبراء الصحافة مساء الاحد في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوي الاعلامي ، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات ، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.

الهيئة الوطنية للصحافة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن تفاصيل القرار الجديد بشأن الإيجار القديم

هيئة الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

استهنتما بستائر لطف الله.. رئيس محكمة جنايات أسيوط يلقن عشيقين درسا قبل الحكم عليهما| فيديو

عروس حلوان

لبست الكفن وتركت الفستان.. إسراء كرم عروس حلوان رحلت بـ حقنة قبل زفافها بأيام

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

239 مليون دولار حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا

جانب من اللقاء المهرجان الرياضي بمدينة العلمين الجديدة

وزير الإسكان: مدينة العلمين الجديدة نموذج لمدينة عصرية متكاملة

جانب من الاجتماع

الصناعة تدعو المستثمرين الراغبين في إقامة مصنع لإنتاج منتجات الكتان بالتقدم للوزارة للحصول على التراخيص

بالصور

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

«ما تراه ليس كما يبدو»|خيانة وأسرار وإدمان.. بسمة داود تصدم جمهورها في الحلقة الأخيرة من «انت وحدك»

بسمة داود
بسمة داود
بسمة داود

طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..
طريقة عمل التومية..

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد