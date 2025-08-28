الوطنية للصحافة تواصل مناقشة الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاتها المكثفة لصياغة خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني ، وإعداد خارطة طريق إعلامية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء .

وعقدت الهيئة ثالث اجتماعاتها مع نخبة من رؤساء مجالس ادارات المؤسسات القومية ، ورؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية ، وناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوي وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية .

ترأس الجلسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ، وحضرها علاء ثابت وكيل الهيئة ، وأدارها الاستاذ حمدي رزق عضو الهيئة .

واستمعت اللجنة لمداخلات من الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الأهرام ، وإسلام عفيفي رئيس مجلس ادارة أخبار اليوم ، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات .

كما ناقشت اللجنة افكار رؤساء تحرير الأهرام ( الاستاذ ماجد منير ) ، والأخبار ( د. اسامة السعيد ) ، والجمهورية ( الاستاذ احمد ايوب ) ، وأخبار اليوم ( الاستاذ محمود بسيوني ) والاهرام العربي ( الاستاذ جمال الكشكي ) ، والاهرام ويكلي ( الاستاذ عزت ابراهيم ) والأهرام ابدو ( الاستاذة نيفين كامل ) ، وناقش المجتمعون الارتقاء بمحتوي الصحافة المطبوعة ، والنقلة النوعية للصحافة الالكترونية ، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية فئ المؤسسات القومية .

وتواصل الهيئة حواراتها يوم الخميس مع رؤساء تحرير البوابات الصحفية، والجرائد والمجلات القومية، وتستضيف الهيئة عدد من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة وخبراء الصحافة مساء الاحد في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوي الاعلامي ، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات ، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.