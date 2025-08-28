غريبة وغير تقليدية.. طريقة عمل معجنات بحشوة التشيز كيك

معجنات بحشوة التشيز كيك من الأطباق غير التقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة معجنات بحشوة التشيز كيك.

مقادير معجنات بحشوة التشيز كيك



● 5 كوب دقيق

● 4 معلقة كبيرة سكر

● 2 معلقة صغيرة ملح

● 2 معلقة كبيرة خميرة فورية

● 2 كوب ماء دافئ

● 4 معلقة كبيرة لبن باودر

● 1 علبة زبادي بلا ماء

● 1 كوب زيت زيتون

للحشو

● مربى توت على فراولة

● جبنة كريمي

● لبن مكثف محلى

● قشطة

● كريمة مخفوقة

للتقديم

● لبن مكثف محلى





طريقة تحضير معجنات بحشوة التشيز كيك



يوضع في العجان دقيق, لبن بودر, ملح, سكر, خميرة، ثم يضاف زبادي, زيت مع الماء تدريجيا للحصول على العجين المطلوب.

يترك العجين يختمر قليلا.

يفرد العجين.

في بولة يوضع كريم شانتيه, جبنة كريمى، وتقلب المكونات جيدا ثم تضاف قشطة وتقلب المكونات ثم يضاف لبن مكثف محلى، ثم مربى مع استمرار تقليب المكونات للحصول على الحشو المطلوب.

يوضع الحشو على العجين ثم يلف على شكل رول ثم يقطع على هيئة حلقات.

تترك المعجنات لتختمر قليلا.

توضع على صاج ثم توضع في الفرن وتترك حتى تمام الطهي.

يوضع على الوجه قليل من اللبن المكثف المحلى.

تقدم.