زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال غرب منغوليا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر منطقة واقعة في شمال غرب منغوليا، صباح اليوم الخميس، بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.

ووفق التقارير الصادر عن المراكز العالمية لرصد الزلازل، فقد وقعت الهزة على عمق ضحل نسبياً، ما يزيد من احتمالية الشعور بها في المناطق المحيطة، إلا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

من جانبه، قال مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فقط تحت سطح الأرض.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من السلطات في منغوليا تفيد بوقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات أو البنية التحتية.