برج القوس| حظك اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025..ستتخذ قراراتٍ بالغة الأهمية

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.



توقعات برج القوس اليوم الجمعة 20 أغسطس 2025

سيكون يومك مُبشرًا، ستتخذ قراراتٍ بالغة الأهمية، سيقودك تصميمك وموقفك الجريء إلى آفاقٍ واسعة.

توقعات برج القوس مهنيا

ستتمتع بعلاقة جيدة وودية مع زملائك، سيُقدّر رؤساؤك العمل الذي تقوم به، وهذا سيسعدك كثيرًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

ستكون كلماتك وأفعالك تجاه شريكك لطيفة ومراعاة للغاية، هذا سيُعجب حبيبك ويعزز العلاقة.

توقعات برج القوس ماليا

سيكون لديك مالٌ وافرٌ تحت تصرفك، وستتمتع أيضًا بحريةٍ ماليةٍ مطلقة.

توقعات برج القوس صحيا

كل شيء يسير كما تتمنى، ستكون سعيدًا، وهذا سينعكس على صحتك.