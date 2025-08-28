رقم خيالي.. مش هتصدق سعر أغلى صقر عربي

لفت صقر الصعب أنظار عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بسبب سعره المرتفع.

سعر الصقر

ووصل سعر الصقر في مزاد دولى لما يقرب من 320 ألف وهو ما يعادل 15593766,78 جنيه.

ويرجع ارتفاع سعر الصقر الصعب إلى أن هذه الأنواع من الطيور ليس من السهل السيطرة عليها وعرضها في الأسواق للجميع، لذا عند التمكن من إحضاره للمزاد فمن الطبيعي أن يكون سعره مرتفعا.

بدأ بيع سعر الصقر الصعب في المزاد الدولى بـ200 ألف ريال، أى أكثر من 53 ألف دولار، وكان الأغلى حتى الليلة التاسعة من المزاد مقابل 1.2 مليون ريال، أى ما يعادل 320 ألف دولار، وعند تحويل سعر الصقر بالمصري سنجده 15593766,78.

وكان يحمل الصقر الصعب رقم 3 المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور عام 2025.

معلومات عن أغلى صقر

يتمتع بعدة مميزات من ضمنها أنه جير بيور سوبر وايت، وينتمي للفئة الأولى في طيور الجمال المميزة التي سيكون لها نصيب في مسابقات عديدة وشكلها مميز، خاصة الريش، ويعتبر بنك إنتاج مستقبلي، ومن الصعب عرض وبيع هذه النوعية في الأسواق.

أطلق عليه اسم الصعب وهو من نوع صقور الهك وطوله 18 إنشاً ونصف وهو مقارب للعرض أيضا كما يصل وزنه إلى كيلو ونصف، ونشأ في الولايات المتحدة رغم أن بيئته الطبيعية في صحراء السعودية.

وشاركت 22 دولة في ⁧المزاد الذي أقيم في مقر نادي الصقور بملهم شمال العاصمة السعودية الرياض وسط عدد كبير من الحضور.