توافد متوسط على لجان التصويت فى انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ بالغربية

شهدت لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، البالغ عددها 654 لجنة انتخابية على مستوى المحافظة استمرار استقبال الناخبين اليوم الخميس ثانى أيام انتخابات الإعادة للإدلاء بأصواتهم على مقعد فردى بجولة الإعادة، ويتنافس عليه اثنين من المرشحين.

توافد الناخبين



وتوافد الناخبون على لجان التصويت بمراكز ومدن محافظة الغربية، منذ فتح باب اللجان رسميا في التاسعة صباحًا؛ للمشاركة في انتخابات الإعادة والإدلاء بأصواتهم.

رفع درجة الاستعداد والطوارىء



وكان اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، قد رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومى 27 و28 أغسطس الجاري.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

كما أوضح المحافظ، أنه تجهيز كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام المقار الانتخابية للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع انتشار سيارات الإسعاف المجهزة بالقرب من المقار الانتخابية للتعامل الفوري مع أي طارئ، بجانب تفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف على مدار الساعة.