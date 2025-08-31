قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

دون أدوية.. 3 أطعمة تحافظ على صحة الأذن

نهى هجرس

الحفاظ على حدة أذنيك أمرٌ بالغ الأهمية، لا سيما في عالمنا اليوم الذي يشهد ضوضاء لا تنتهي، فبينما تؤثر عوامل مثل الوراثة والتعرض للضوضاء والتقدم في السن على السمع، تبقى عوامل أخرى تحت سيطرتك.

النظام الغذائي أحد هذه العوامل، فما تتناوله يؤثر بشكل مباشر على صحة أذنيك وسمعك، ولذلك، من المهم اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وإليك أطعمة تساعد في الحفاظ على حدة أذنيك وصحتهما. 

أهم الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأذن

الخضروات الورقية

الخضراوات الورقية إضافة رائعة لنظامك الغذائي، فوائدها تتجاوز العينين والعظام والقلب، وخاصة السبانخ، تُحسّن صحة الأذن،هذه الخضراوات غنية بفيتامين ب12 وحمض الفوليك، وهي مفيدة جدًا لصحة الخلايا، هذا يمنع فقدان السمع الناتج عن الضوضاء، وكذلك فقدان السمع المرتبط بالعمر".

الأسماك والبيض

إضافة السمك والبيض إلى النظام الغذائي يُحافظ على صحة أذنيك، كلاهما غني بأحماض أوميغا الدهنية وفيتامين ب12، هذه العناصر الغذائية، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، ضرورية لصحة سمع وأذن مثالية.

الفواكه والخضروات

لا شك أن إضافة الفواكه والخضراوات إلى النظام الغذائي اليومي أمرٌ بالغ الأهمية، فهي لا تُفيد صحة الأمعاء فحسب، بل تُوفر أيضًا تغذيةً كافيةً للأذنين، ويساعدك تناول موزة يوميًا على الوقاية من أمراض الأذن، كما تُدرج البرتقال والبطاطا الحلوة ضمن قائمتها، كما إنهما غنيان بالبوتاسيوم ، وهو مُفيدٌ بشكلٍ رئيسي لتوازن سوائل الأذن الداخلية".

المصدر times of india

