نجاح أول حالة منظار ERCP بالقناة المرارية في مستشفى أشمون العام

حققت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية إنجازًا طبيًا غير مسبوق، حيث نجح الفريق الطبي بمستشفى أشمون العام بقيادة الدكتور إبراهيم ناصر مدير المستشفى، في إجراء أول حالة منظار للقناة المرارية (ERCP) داخل مستشفيات المحافظة، بعد أن كان هذا النوع من التدخلات يجرى فقط في معهد الكبد.

تمت العملية على يد فريق طبي متميز ضم كلا من الأطباء عبدالعليم هلال، أحمد هلال، محمد ممدوح، علاء عبد ربه، أحمد تعيلب

وبمشاركة فريق تمريض العمليات وقسم الجراحة المتميز.

حيث نجح الفريق في إزالة الدعامة القديمة، استخراج الحصوات من القناة المرارية، وتركيب دعامة جديدة بنجاح.

الجدير بالذكر أن المريضة كانت تعاني منذ أكثر من شهر، ولم يتمكن المستشفى الجامعي من إجراء التدخل اللازم، حتى جاء التدخل السريع بتوجيه من الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي تواصل مع الفريق الطبي وقرر بدء العمل فورًا صباح اليوم.

كما ساهم وصول جهاز المنظار الجديد المتبرع به يوم الاثنين الماضي في إتاحة الفرصة للمستشفى لإجراء العملية بدقة عالية داخل المحافظة دون الحاجة لتحويل الحالات لمراكز خارجية.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن هذا النجاح يمثل نقلة نوعية لخدمات المناظير والجراحة المتقدمة بمحافظة المنوفية، ويعكس كفاءة الأطقم الطبية والتمريضية بالمستشفيات العامة، موجهًا الشكر والتقدير للفريق الطبي بمستشفى أشمون العام على هذا الإنجاز.