خطوات بسيطة تغير روتين نوم طفلك.. وتجهزه للمدرسة بدون تعب

النوم المبكر من أهم العادات التي يجب أن نعلّمها لأطفالنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لأن النوم الكافي ينعكس على صحتهم الجسدية والعقلية، ويساعدهم على الاستيقاظ نشيطين قادرين على التركيز والتعلّم.

ولكي نغير روتين نوم الطفل بطريقة صحيحة، ينبغي أن نبدأ قبل موعد المدرسة بأيام، فنقدم ساعة النوم تدريجيًا حتى يعتاد جسده على النوم المبكر، ونوقظ الطفل في وقت محدّد كل صباح. كما أنّ تثبيت روتين مسائي هادئ مثل الاستحمام، وقراءة قصة، وإغلاق الأجهزة الإلكترونية يساعده على الاسترخاء والنوم بسرعة.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ تقليل فترة القيلولة في النهار، وتشجيع الطفل على ممارسة اللعب والحركة في الصباح، يجعل جسده أكثر استعدادًا للنوم في الليل. ويجب على الأهل أن يكونوا قدوة لأبنائهم في الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ.

وفي النهاية، فإنّ الطفل الذي ينام مبكرًا ويأخذ قسطه الكافي من الراحة، يدخل المدرسة بهمة عالية، ويحافظ على نشاطه وتركيزه طوال اليوم الدراسي.