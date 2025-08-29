قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العدل: دعم طفلة كيس الشيبسي يزود أعداد المتسولين
ميلانيا ترامب تحرج موظفي مجلة أمريكية شهيرة
الجيش الألماني يطلب جواسيس وجنود للحرب| استراتيجية مبتكرة لسد العجز في الكوادر العسكرية.. القصة الكاملة
التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أعلي سعر دولار اليوم 29-8-2025
الصلاة على النبي في يومي الجمعة والمولد النبوي.. تفتح الأبواب المغلقة
أحمد موسى: موقف الزمالك سليم.. وأزمة أرض أكتوبر في طريقها للحل
الجزائر .. القبض على ناشطة على تيك توك بتهم الإخلال بالحياء ونشر أخبار كاذبة
الناتو: الإنفاق الدفاعي الجماعي سيرتفع إلى 2.76% من الناتج المحلي في 2025
الأرجنتين .. الرئيس ميلي يدافع عن شقيقته في ظل تصاعد فضيحة فساد
معجزات الصلاة على النبي.. نفحات من شهر ربيع الأول تحصل عليها
خطوات بسيطة تغير روتين نوم طفلك.. وتجهزه للمدرسة بدون تعب

ريهام قدري

النوم المبكر من أهم العادات التي يجب أن نعلّمها لأطفالنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لأن النوم الكافي ينعكس على صحتهم الجسدية والعقلية، ويساعدهم على الاستيقاظ نشيطين قادرين على التركيز والتعلّم.

ولكي نغير روتين نوم الطفل بطريقة صحيحة، ينبغي أن نبدأ قبل موعد المدرسة بأيام، فنقدم ساعة النوم تدريجيًا حتى يعتاد جسده على النوم المبكر، ونوقظ الطفل في وقت محدّد كل صباح. كما أنّ تثبيت روتين مسائي هادئ مثل الاستحمام، وقراءة قصة، وإغلاق الأجهزة الإلكترونية يساعده على الاسترخاء والنوم بسرعة.

إضافةً إلى ذلك، فإنّ تقليل فترة القيلولة في النهار، وتشجيع الطفل على ممارسة اللعب والحركة في الصباح، يجعل جسده أكثر استعدادًا للنوم في الليل. ويجب على الأهل أن يكونوا قدوة لأبنائهم في الالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ.

وفي النهاية، فإنّ الطفل الذي ينام مبكرًا ويأخذ قسطه الكافي من الراحة، يدخل المدرسة بهمة عالية، ويحافظ على نشاطه وتركيزه طوال اليوم الدراسي.

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

سعر الذهب

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة2025

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

تنسيق الجامعات

الراحل ابراهيم شيكا وزوجته

بالصور

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

الفنانه انغام

كارول سماحة

حلمي عبد الباقي

بلال قنديل

د. محمد بشاري

د. أمل منصور

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

نجاة عبد الرحمن

