قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية رويحينة بريف القنيطرة
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
برلمان

زراعة النواب: زيادة سعر توريد القمح يساهم في زيادة الإنتاج ويقلل الاستيراد

النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني
النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني
فريدة محمد

قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة بالحوار الوطني، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لموسم 2025/2026، خطوة حيوية وهامة تمنح المزارعين حرية اتخاذ القرار المناسب مع تشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح .

وأوضح الحصرى في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم، أن الحكومة حددت سعر توريد القمح بـ ٢٢٥٠ إلي ٢٣٥٠ جنيه للأردب حسب درجة النظافة، وذلك بزيادة تصل إلي ١٥٠ جنيه في الأردب الواحد.

وأشار الحصرى، إلي أهمية تلك الخطوة في تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التوسع في زراعة القمح باعتباره محصول استراتيجى، تستورده الدولة بالعملة الأجنبية لسد الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي البلاد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، كما أن إعلان مجلس الوزراء أسعار توريد القصب وبنجر السكر، تماشيا مع الأسعار العالمية،  هو دليل واضح على التزام الحكومة بتوصيات البرلمان فيما بالإعلان المبكر عن أسعار توريد المحاصيل، حتى يتمكن الفلاح المصري، من اختيار المحصول المناسب والأفضل له.

وأشار  إلي أن تلك القرارات الوزارية ليست مجرد رقم، بل هي رسالة تقدير لجهود المزارعين الذين يمثلون حجر الزاوية في تحقيق الأمن الغذائي لبلدنا.
وأضاف: "تحديد أسعار مجزية مثل 2350 جنيهًا لأردب القمح، سيعزز من قدرة الفلاح على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. كما أن هذه الأسعار ستشجعهم على التوسع في زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية، مما سيساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل اعتمادنا على الاستيراد.

وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه، أمس؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.
وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5). 

كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.

