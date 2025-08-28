تعميق وترقية التعاون.. وزير الخارجية: العلاقات السياسية بين مصر وقطر متميزة للغاية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن العلاقات السياسية بين مصر وقطر متميزة للغاية.

وقال بدر عبد العاطي في تصريحات له على قناة “ إكسترا نيوز”، :"الفترة الأخيرة شهدت نقلة كبيرة في العلاقات التجارية مع قطر، وزيادة في الميزان التجارية أكثر من 54% في العام الأخير مقارنة بالعام الأسبق".

وتابع بدر عبد العاطي :" ناقشت مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الملف الثنائي وتعميق وترقية العلاقات المصرية القطرية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية".

وأضاف "عبد العاطي"، :"هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر جرى الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الدوحة في إبريل الماضي بالعمل على إعطاء دفعة كبيرة للعلاقات في مجال التجارة والاستثمار ومجال الاقتصاد بشكل عام".