قرعة نارية لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.. ليفربول في مجموعة قوية مع ريال مدريد وإنتر وأتلتيكو

ليفربول
ليفربول
إسلام مقلد

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 وأسفرت عن صدامات قوية مرتقبة في مرحلة الدوري، حيث أوقعت القرعة فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح، في مجموعة من العيار الثقيل تضم أندية عملاقة بحجم ريال مدريد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى فرانكفورت الألماني، أيندهوفن الهولندي، مارسيليا الفرنسي، كاراباج الأذربيجاني، وجالاتا سراي التركي.

ليفربول أمام تحديات أوروبية صعبة

تبدو مهمة ليفربول صعبة في هذه النسخة من البطولة، إذ يواجه فرقًا أوروبية صاحبة تاريخ كبير في المنافسة على اللقب، وعلى رأسها ريال مدريد، أكثر الأندية تتويجًا بالبطولة، وإنتر ميلان وصيف نسخة 2023، وأتلتيكو مدريد الذي يمتاز بالصلابة الدفاعية والخبرة الأوروبية، إلى جانب فرق قوية مثل فرانكفورت وأيندهوفن ومارسيليا.

محمد صلاح تحت الأضواء في دوري الأبطال

ستتجه الأنظار إلى محمد صلاح قائد المنتخب المصري وهداف ليفربول التاريخي في دوري الأبطال، حيث ينتظر منه جماهير النادي الإنجليزي أن يقود الفريق لتخطي هذه المجموعة النارية والوصول إلى الأدوار النهائية، خاصة وأن الفريق يسعى لتعويض إخفاقاته الأوروبية الأخيرة.

الأندية المشاركة في مرحلة الدوري

واكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى مرحلة الدوري بعد وصول 36 فريقًا رسميًا، عقب انتهاء مباريات إياب الجولة الأخيرة من التصفيات مساء الأربعاء، حيث ضمن كل من كاراباج، بنفيكا، كلوب بروج، وكوبنهاجن مقاعدهم في البطولة لينضموا إلى الكبار في السباق الأوروبي المثير.

بهذا المشهد، ينتظر عشاق الكرة العالمية نسخة تاريخية من دوري أبطال أوروبا، مع صدامات كبرى في مرحلة مبكرة من البطولة، مما يعد بموسم استثنائي مليء بالإثارة والتحديات.

وجاءت قائمة الفرق المشاركة كالتالي:

أياكس (هولندا)

أرسنال (إنجلترا)

أتالانتا (إيطاليا)

أتلتيك كلوب (إسبانيا)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال)

بودو/جليمت (النرويج)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

كلوب بروج (بلجيكا)

كوبنهاجن (الدنمارك)

فرانكفورت (ألمانيا)

جالاتا سراي (تركيا)

إنتر ميلان (إيطاليا)

يوفنتوس (إيطاليا)

كيرات ألماتي (كازاخستان)

ليفركوزن (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

مارسيليا (فرنسا)

موناكو (فرنسا)

نابولي (إيطاليا)

نيوكاسل (إنجلترا)

أولمبياكوس (اليونان)

بافوس (قبرص)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

آيندهوفن (هولندا)

كاراباخ (أذربيجان)

ريال مدريد (إسبانيا)

سلافيا براغ (التشيك)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام (إنجلترا)

يونيون (بلجيكا)

فياريال (إسبانيا)

إقصاء مورينيو مبكرًا مع فنربخشة

شهدت مباريات الملحق النهائي مفاجأة قوية بخروج المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مبكرًا من دوري الأبطال، بعد فشل فريقه فنربخشة التركي في التأهل أمام بنفيكا البرتغالي.

ونجح بنفيكا في حسم بطاقة الصعود بفضل هدف محمد كريم أكتوركوجلو في الدقيقة 35 من مباراة الإياب، ليصعد الفريق البرتغالي إلى مرحلة الدوري بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

وبهذا، يستمر غياب جوزيه مورينيو عن دوري أبطال أوروبا للموسم السادس على التوالي، رغم بدايته الجديدة مع فنربخشة هذا الموسم، مما يعد ضربة قوية لطموحات المدرب البرتغالي العريق.

قرعة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح

