استعدادًا للافتتاح الزملوط يتفقد أعمال تشطيبات مستشفى الداخلة الجديد

استكمالًا لجولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، سير الأعمال بمستشفى الداخلة الجديد، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس مركز الداخلة ، وعدد من التنفيذيين المعنيين

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 92%، حيث يجري حاليًا استكمال أعمال الاختبارات الفنية والانتهاء من توصيل شبكات التكييف المركزي ومكافحة الحرائق، إلى جانب الانتهاء من أعمال توصيل خطوط المياه وتجهيز الغرف تمهيدًا للفرش وتزويدها بالمعدات الطبية اللازمة.

ووجّه المحافظ بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ باقي الأعمال، والإسراع في توريد الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يضمن تشغيل المستشفى وفق منظومة طبية متكاملة توفر رعاية صحية متقدمة للمواطنين.