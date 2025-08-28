قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التطبيق بعد أيام إناث وذكور .. تعديلات ونظام جديد لإجازات الوضع بقانون العمل
البنوك تراجع سعر الفائدة في ذلك الموعد.. تفاصيل
سكن لكل المصريين 7 .. رابط الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي 2025 بالرقم القومي
لماذا نأكل الحلوى في المولد النبوي؟.. الإفتاء توضح
علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة
خالد الغندور يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة الجزيري وفيريرا في الزمالك
الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة
طقس الجمعة في مصر.. رطوبة وارتفاع درجات الحرارة يخيم على الأنحاء
اللي مش عاجبه البلد الباب يفوت جمل.. مصطفى بكري: مركب مصر ماشية بسرعة الصاروخ
أول مستشفى متخصص لزراعة الكبد في مصر.. خطوة الرئيس السيسي تعزز الرعاية الصحية
خفض الفائدة في مصر | خطوة جريئة تعزز النمو وتؤكد تعافي الاقتصاد .. خبير يعلق
محمد عبد الوهاب: مركز زراعة الكبد هرم رابع للرئيس السيسي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أول تعليق من سلوت على مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يمنى عبد الظاهر

علق المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026، بحسب ما أسفرت عنه القرعة اليوم.

وينتظر فريق ليفربول عدة مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، آيندهوفن، وكاراباج على ملعب آنفيلد، بينما سيواجه إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، وجالاتا سراي، خارج أرضه.

وقال سلوت عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "القرعة جاءت صعبة للغاية، تمامًا كما حدث في الموسم الماضي، وهذا طبيعي في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع النظام الجديد الذي لم يَعُد يتيح أي قرعة سهلة".

وتابع: "ومع ذلك، ما يجعل الأمر مميزًا هو أنها قرعة مثيرة للغاية، كونها مليئة بالمواجهات الكبرى داخل أنفيلد وخارجه، مواجهة ريال مدريد مجددًا على ملعبنا ستكون حدثًا استثنائيًا، فالمباراة الماضية لا تُنسى، وأنا على يقين أن هذه المواجهة أيضًا سيتابعها العالم بأسره.

وواصل: "على المستوى الشخصي، سيكون أمرًا رائعًا مواجهة آيندهوفن بطل الدوري الهولندي لعامين متتاليين، وكذلك جالاتا سراي صاحب الثلاثية المحلية في تركيا، إضافة إلى كاراباج بطل أذربيجان".

واستكمل: "أما لقاء فرق مثل إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، فيجسد تمامًا قوة هذه البطولة وشدة المنافسة فيها".

وأوضح: “نعلم جيدًا أن أي مباراة في مرحلة الدوري لن تكون سهلة، لكنني واثق أن جماهيرنا تتطلع بشغف لمباريات آنفيلد، وكذلك اللقاءات خارج الديار التي ستُقام في أجواء جماهيرية صاخبة ومميزة”.

وأتم: “نحن كفريق نشعر بحماس كبير، ورغم ازدحام جدولنا محليًا وأوروبيًا، فإننا مستعدون تمامًا لخوض التحديات المقبلة بروح قتالية وإصرار كبير”.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 هذا التاريخ

إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ

سعر الذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد قرار خفض الفائدة 2%

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب اليومي من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

تنسيق الجامعات

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة2025

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

اللواء شريف زهير

بعد أيام من توليه المنصب الجديد.. وفاة اللواء شريف زهير | تعرف عليه

فيلم المشروع x

طرح فيلم المشروع X على يانجو بلاي في هذا الموعد

محمد رمضان

مع ابنته..أحدث ظهور لـ محمد رمضان في مراسي

انغام

كارول سماحة لـ أنغام: كنت عارفة أنه الله مش رح يتركك

كل البلاوي اللى فى بشرتك بسببه .. اكتشفى أضرار استخدام الهاتف المحمول على الجلد

طريقة عمل اللانشون البيتي الصحي لأطفال المدارس بمكونات بسيطة

زى الكافيهات .. اعرفي طريقة عمل حلى تراب الملوك

تحذير صحي.. أطعمة تجنب شرب الماء معها لتفادي مشكلات الهضم

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

شيرين عبد الوهاب أو أنغام .. مصطفى شوقي يكشف عن فنانة يحب التعاون معها .. فيديو

الفنانه انغام

​كان كل خوفي إني أسيب ولادي.. أنغام تنهار بالبكاء وتكشف كيف أنقذها دعاء جمهورها

كارول سماحة

بعد عامين من التأجيل.. كارول سماحة تطرح أغنية "وقت الحب"

حلمي عبد الباقي

حلمي عبد الباقي يطرح أغنيته الجديدة بعنوان "شربنا".. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

