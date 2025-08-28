أول تعليق من سلوت على مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

علق المدرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مباريات الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2025-2026، بحسب ما أسفرت عنه القرعة اليوم.

وينتظر فريق ليفربول عدة مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا، إذ يواجه ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، آيندهوفن، وكاراباج على ملعب آنفيلد، بينما سيواجه إنتر ميلان، آينتراخت فرانكفورت، مارسيليا، وجالاتا سراي، خارج أرضه.

وقال سلوت عبر الموقع الرسمي لنادي ليفربول: "القرعة جاءت صعبة للغاية، تمامًا كما حدث في الموسم الماضي، وهذا طبيعي في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع النظام الجديد الذي لم يَعُد يتيح أي قرعة سهلة".

وتابع: "ومع ذلك، ما يجعل الأمر مميزًا هو أنها قرعة مثيرة للغاية، كونها مليئة بالمواجهات الكبرى داخل أنفيلد وخارجه، مواجهة ريال مدريد مجددًا على ملعبنا ستكون حدثًا استثنائيًا، فالمباراة الماضية لا تُنسى، وأنا على يقين أن هذه المواجهة أيضًا سيتابعها العالم بأسره.

وواصل: "على المستوى الشخصي، سيكون أمرًا رائعًا مواجهة آيندهوفن بطل الدوري الهولندي لعامين متتاليين، وكذلك جالاتا سراي صاحب الثلاثية المحلية في تركيا، إضافة إلى كاراباج بطل أذربيجان".

واستكمل: "أما لقاء فرق مثل إنتر ميلان، أتلتيكو مدريد، آينتراخت فرانكفورت، ومارسيليا، فيجسد تمامًا قوة هذه البطولة وشدة المنافسة فيها".

وأوضح: “نعلم جيدًا أن أي مباراة في مرحلة الدوري لن تكون سهلة، لكنني واثق أن جماهيرنا تتطلع بشغف لمباريات آنفيلد، وكذلك اللقاءات خارج الديار التي ستُقام في أجواء جماهيرية صاخبة ومميزة”.

وأتم: “نحن كفريق نشعر بحماس كبير، ورغم ازدحام جدولنا محليًا وأوروبيًا، فإننا مستعدون تمامًا لخوض التحديات المقبلة بروح قتالية وإصرار كبير”.