رياضة

جماهير ليفربول تتغنى بمحمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل

محمد صلاح
محمد صلاح
إسلام مقلد

أشعل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائه الحاسم في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

صلاح يصنع الفارق أمام نيوكاسل

شارك محمد صلاح في اللقاء الذي أقيم مساء الإثنين، ونجح في صناعة الهدف الثالث الذي قاد الريدز لتحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2 على نيوكاسل، ليؤكد مجددًا أنه أحد أهم أوراق الفريق الهجومية رغم صعوبة المباراة.

ردود الأفعال الجماهيرية على صلاح

انهالت الإشادات من جماهير ليفربول عبر منصة «إكس»، حيث كتب أحد المشجعين: "كان صلاح غائبًا طوال المباراة، ومع ذلك صنع تمريرة حاسمة، إنه ببساطة لاعب استثنائي، من غيره يمكنه فعل ذلك؟".

وقال آخر: "محمد صلاح أنقذنا مرة أخرى، شكرًا على التمريرة الرائعة التي منحتنا الفوز".

وأشاد مشجع ثالث قائلاً: "سلوت يعلم تمامًا أن صلاح قادر في أي لحظة على قلب الموازين، وهذه المباراة خير دليل".

بينما أكد آخر: "رغم معاناة صلاح في بعض فترات اللقاء، إلا أنه أثبت قيمته الحقيقية بتمريرة حاسمة في وقت قاتل".

محمد صلاح أيقونة جماهير الريدز

تفاعل الجماهير يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها محمد صلاح في قلوب مشجعي ليفربول، حيث يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته مع النادي الإنجليزي العريق، ويثبت أنه حاضر دائمًا في المواعيد الكبرى مهما كانت الظروف.

