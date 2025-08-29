جوري بكر عن جعفر العمدة: شخصية وداد لا تشبهني ولبستني

قالت الفنانة جوري بكر، إنّها كانت تتمنى أن تصبح نجمة، مشيرةً، إلى أن مساعدها كان يقول لها إنها ستصبح ممثلة ناجحة.

وأضافت "بكر"، في حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "كنت عاوزة الفرصة اللي تخليني أطلع كل حاجة جوايا، وأول عمل خلاني أحس ده كان ممثل جعفر العمدة، ولما شفت الاسكريبت اتخضيت من حجم الدور".

وتابعت: "مسلسل جعفر العمدة كان مسؤولية كبيرة جدا، فالدور كان صعبا، كما أن شخصية وداد لا تشبهني، ولكني أعترف بأن شخصية وداد عاشت معايا ولبستني شوية وعملت مشكلات مع أقرب الناس ليّ، لأنها ساعات بتفلت مني".

وأكدت، أنها تحب "وداد" وتعتبرها شخصية عزيزة على قلبها، ولكنها لا تحب صفاتها، مشيرةً، إلى أنّ كل دور جسدته بعد هذه الشخصية "عزيز على قلبها".