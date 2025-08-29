منتجات طبيعية تساعد في التحكم على مرض السكري..فما هي؟

ينتج مرض السكري من النوع 2 (يسمى أيضا داء السكري) عن العاصفة المثالية لعدم كفاية الحركة، والكثير من الأطعمة الخاطئة، والإجهاد العاطفي، وقلة النوم، والسموم، وعلم الوراثة. في كثير من الأحيان، يتطلع المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 إلى الطب الطبيعي بالإضافة إلى طبهم التقليدي للمساعدة في علاج مرضهم.



الأدوية الطبيعية واستخدام الطعام كدواء هي طريقة رائعة لاستكمال علاج مرض السكري. ومع ذلك، إذا تمت إضافتها دون المعرفة أو التوجيه الصحيح، فإن خلط الأعشاب والمكملات الغذائية والأدوية يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم يسمى نقص السكر في الدم.

العلاجات الطبيعية لمرض السكري من النوع 2

1. خل التفاح

المركب الأساسي في ACV هو حمض الخليك ويعتقد أنه مسؤول عن العديد من فوائده الصحية، هناك العديد من الأساليب القائمة على الأدلة لاستخدام ACV، تناول ملعقتين كبيرتين قبل النوم يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الصيام في الصباح، والأفضل من ذلك، أن 1-2 ملاعق كبيرة من ACV التي يتم تناولها مع الوجبات يمكن أن تقلل من حمل نسبة السكر في الدم للوجبة الغنية بالكربوهيدرات، أخبر المرضى عموما إما أن يستهلكوا ACV بمفردهم، قبل الوجبة أو يخلطونه في صلصات السلطة أو الشاي.

2. الألياف والشعير

تناول الألياف يقلل من تركيزات السكر والأنسولين في الدم. تبلغ الكمية الموصى بها من الألياف حوالي 30 جراما يوميا. يحصل معظم الأمريكيين على حوالي 6-8 جرامات، وهذا لا يكفي تقريبا، بينما يمكنك تناول مكملات الألياف مثل Metamucil (قشر سيليوم)، فإن أفضل طريقة للوصول إلى هدفك هي تناول الخضروات الخاصة بك! الشعير هو حبة عالية الألياف وعالية البروتين تحتوي على الكثير من البيانات لدعم دورها في المساعدة على تحسين نسبة السكر في الدم والأنسولين والكوليسترول والالتهاب العام، لا يتطلب الشعير النقع وعادة ما يمكنه الطهي في أقل من 15 دقيقة على الموقد مع بعض الماء والملح فقط.





3. كركم

يوجد بشكل رئيسي في خميرة البيرة، نقص الكروم يضعف استقلاب الجلوكوز. تدعم الأدلة الكروم لخفض مستويات السكر في الدم وA1c. كن حذرا إذا كنت تعاني من مرض الكلى مع هذا الملحق.

4. زنك

عادة ما يكون المصابون بداء السكري يعانون من نقص الزنك، أظهرت الدراسات أن مكملات الزنك يمكن أن تقلل من نسبة السكر في الدم وA1C، ولها تأثير مضاد للأكسدة، وتخفض نسبة السكر في الدم، وحتى تساعد في علاج بعض المضاعفات المتعلقة بمرض السكري، يمكن للجرعات الكبيرة من الزنك أن تمنع امتصاص المعادن الأخرى مثل النحاس، لذا تأكد من طلب التوجيه بالجرعات المناسبة.

5. الصبار

يعرف عصارة الصبار بتأثيرها الملين. لذلك، تأكد من الحصول على عصير الجل! هناك أدلة متزايدة على استخدام الجل، وهو المادة الصمغية داخل الأوراق، تأكد من أن أي منتج تشتريه خال من الألوين أو الأنثراكينون لتجنب العثور على نفسك في الحمام!

6.قرفة

تساهل مفيد طبيا للمساعدة في خفض مستويات السكر في الدم والكوليسترول.

7. الحلبة

تم استخدام البذور المستخدمة عادة كتوابل غذائية في الخارج لعدة قرون لفوائدها الطبية في خفض الكوليسترول وhba1c، إذا كانت رائحة البول تشبه شراب القيقب، فلا داعي للقلق، فهذا أحد الآثار الجانبية المعروفة وغير ضارة.





المصدر: ‏stamfordhealth