أول تعليق من وزارة دفاع الاحتلال على القرار البريطاني

وصفت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي على قرار الحكومة البريطانية بمنع مساركة الاحتلال في معرض الأسلحة الدولي بأنه "مسيء ومخزي".

وقالت وزارة دفاع الاحتلال في تصريحات لها ان لندن اتخذت خطوة تخدم "المتطرفين" وتضفي الشرعية على "الإرهاب".

ومنعت السلطات البريطانية مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية.

ووفق موقع "بوليتيكو"، ذكر المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنه لن تتم دعوة الوفد الإسرائيلي للمشاركة هذا العام.

وشدد المتحدث باسم الحكومة البريطانية على أن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد عمليتها العسكرية في غزة هو قرار خاطئ، ونتيجة لذلك، يمكننا تأكيد أنه لن تتم دعوة أي وفد حكومي إسرائيلي لحضور المعرض.

وتابع: “يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن، من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وعودة الرهائن، وزيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لأهالي غزة”