الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق القطار التاسع لعودة السودانيين المقيمين في مصر - صور

العودة الطوعية للسودانيين
العودة الطوعية للسودانيين
حمادة خطاب

انطلق صباح اليوم الجمعة، 29 أغسطس 2025، قطار العودة الطوعية التاسع للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر، ضمن الرحلات المجانية التي تنظمها الدولة لتيسير عودتهم إلى بلادهم. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كل أوجه الدعم للمواطنين العائدين إلى دولة السودان الشقيق، وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء فى مصر والسودان.

القطار المخصوص يحمل رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) وغادر محطة مصر بالقاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، ومن المقرر أن يصل في الساعة 11:40 مساءً.

كما سيعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد قامت بتسيير رحلات إضافية استجابة للإقبال المتزايد من الأشقاء الراغبين فى العودة عبر المبادرة التى تشكل اطارًا للتضامن والتعاون الإنسانى على الصعيدين الرسمى والشعبى لكلا البلدين الشقيقين، وحرصت الهيئة على تزويد القطارات بعربات إضافية لنقل أمتعة ومتعلقات المسافرين وتخصيص أطقم مدربة لتقديم الدعم والمساندة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أنه تم نقل 7668 راكبا تقريبا، من الأشقاء السودانيين عبر القطارات التى قامت الهيئة القومية لسكك حديد بتسييرها حتى الآن فى إطار تسهيل العودة الطوعية للاشقاء السودانيين، وفى هذا السياق تؤكد مصر حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بالأشقاء السودانيين وتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة، متمنية لهم عودة آمنة وكريمة إلى وطنهم العزيز.

قطار السودانيين السكة الحديد

