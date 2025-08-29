تحرير 225 محضرا تموينيا في يومين بحملات تفتيشية بالمنوفية

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية شن حملاتها الميدانية المكثفة في المرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

أسفرت الحملات التفتيشية عن : تحرير 125 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، تحرير 100 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

كما تم ضبط كميات من السكر التمويني المدعم بناحية منوف لبيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.